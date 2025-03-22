Yeşil-beyazlı ekip, rakibini 4-0’lık net bir skorla mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Bursaspor’un ligdeki yükselişini sürdürmesine yardımcı oldu.

Karşılaşmanın başından itibaren üstün bir oyun sergileyen Bursaspor, 10. dakikada ilk golünü buldu. Hücumda etkili olan Bursaspor, Kırşehir FSK savunmasını geçmekte zorlanmadı. Maçın ilerleyen dakikalarında da baskısını sürdüren ev sahibi takım, 35. dakikada ikinci golü buldu ve ilk yarıyı 2-0'lık skorla tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bursaspor, 50. dakikada bir gol daha kaydederek farkı üçe çıkardı. Kırşehir FSK, bu golle birlikte maçı toparlamaya çalışsa da Bursaspor'un üstün oyununa engel olamadı. Maçın sonlarına doğru, 85. dakikada Bursaspor dördüncü golünü atarak skoru 4-0'a taşıdı.

Bursaspor bu galibiyetle birlikte 3. Lig'deki iddiasını sürdürürken, Kırşehir FSK ise zor bir mağlubiyet aldı. Bursaspor’un bu performansı, taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanırken, takımın morali de oldukça yüksek oldu. Maç sonunda futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladılar.