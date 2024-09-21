Bursaspor, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Ergene Velimeşespor maçı öncesinde taraftarlarını uyardı. Kulüp, taraftarlara ayrılan bilet sayısının sınırlı olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Bursasporlular,

Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Ergene Velimeşespor maçında, kulübümüze ayrılan bilet sayısı 80 kişi ile sınırlıdır. Mağduriyet yaşanmaması için taraftarlarımızın bileti olmadan yola çıkmamalarını önemle rica ediyoruz.”

Bursaspor’un yaptığı bu açıklama, taraftarların bilet sıkıntısı yaşamaması için dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. 80 kişilik bilet kontenjanı nedeniyle bilet temin edemeyen taraftarların, stadyuma gitmemesi gerektiği özellikle belirtildi.