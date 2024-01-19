Bursaspor’un file bekçisi Canberk Yurdakul, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Canberk veda mesajı da yayımlayarak, “Hakkınızı helal edin” dedi.

Bursaspor’la olan sözleşmesi fesheden Canberk Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı veda açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Değerli Bursaspor Camiası bugün itibarıyla Bursaspor Kulübü ile olan sözleşmemi feshetmiş bulunuyorum. Bu büyük camianın formasını terletmekten her zaman gurur duydum ancak ayrıldık vakti geldi diye düşünüyorum. Anadolu devrimine imza atarak şampiyon olmuş bu büyük camianın ait olduğu yere döneceğine inancım tam. Üzerimde emeği olan antrenörlerime, iyi günde kötü günde yanımda olan futbolcu arkadaşlarıma, cefakar personellerimize ve yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin.”