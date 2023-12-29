Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, kulübün vergi yapılandırma sürecinde yaşanan gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Sakder, 2 Ocak 2024 tarihine kadar ödenmesi gereken 1 Milyon 159 bin TL'lik vergi yapılandırma taksitinin henüz ödenmemesi durumunda, yapılandırmanın bozulacağını vurguladı. Başkan Sakder, bu durumun Bursaspor'u yeni cezalarla karşı karşıya bırakabileceğini belirtti. Sakder, yaptığı açıklamada, “Değerli Bursaspor Camiası; Olağanüstü Genel Kurul kararının uygulanması, 27 Aralık 2023’te Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe giren yeni tüzüğümüz kapsamında gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede, genel kurul toplantı gündemi yeni tüzüğe göre revize edilmiş olup; yeni tüzüğümüzün 21-2 Maddesi’nde yer alan seçim ile idari ve mali genel kurul tarihleri arasında 30 günden kısa bir süre olması halinde gündemlerin birleştirilebilmesi hükmüne uygun olarak tek toplantı şeklinde gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur.

Bilindiği üzere; son ödeme tarihi 2 Ocak 2024 olan 1 Milyon 159 bin TL’lik vergi yapılandırma taksiti ödenmediği takdirde, yapılandırmamız bozulacaktır. Kulüp lisansı almamızın riske girmesinin yanı sıra yeni puan silme cezaları ile de karşı karşıya kalınacaktır. Ayrıca 120 aylık ödeme kolaylığının ortadan kalkması ile ciddi bir ekonomik yükün yeniden gündemimize gireceği aşikârdır. Tüm Bursaspor paydaşlarının yapılandırma taksit ödemesine ilişkin elinden geleni yapması bu bakımdan önem arz etmektedir.” dedi.