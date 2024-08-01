TFF 3. Lig Temsilcimiz Kafkasspor, transfer sezonuna hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çekti. 3. Ligde iddialı bir takım oluşturmak isteyen Kafkasspor yönetimi son olarak Bursaspor’un genç yıldızı Deniz Knibbe ile sözleşme imzaladı.

Kafkasspor yönetimi, transfer çalışmalarını hızlandırarak farklı takımlardan önemli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Son olarak kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Bursaspor’dan Deniz Knibbe ile sözleşme imzaladı.

2004 doğumlu orta saha mevkiinde oynayan Deniz Knibbe ile sözleşme imzalayan yönetimin, transfer çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ