Ligde geride kalan 25 hafta sonunda 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan Yeşil Beyazlılar, topladığı 57 puanla grubunda liderlik koltuğunda oturuyor.

25 karşılaşmada rakiplerine 64 gol atmayı başaran Bursaspor, kalesinde ise 17 gol gördü. Grupta en yakın takipçisi Kahramanmaraş İstiklal Spor’un 3 puan önünde yer alan Yeşil Beyazlılar, bu hafta 68 Aksarayspor’u yenerek, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Teknik Direktör Mustafa Er’in Menemen FK karşısında, geçtiğimiz hafta Menemen FK, karşısında sahaya sürdüğü 11’le çıkması bekleniyor.

68 AKSARAY NASIL TAKIM?

Ligde geride kalan 25 hafta sonunda 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik bir performans sergileyen 68 Aksarayspor, topladığı 38 puanla grupta 9. sırada yer alıyor. 24 maçta 43 gol atmasına karşılık kalesinde ise 24 gol gören ekip, son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ekipte 10 gol atma başarısı gösteren 26 yaşında ki İlker Karakaş ile 6 golü bulunan 23 yaşındaki Bahattin Karahan takımın en tehlikeli isimleri arasında yer alıyorlar. Geçtiğimiz hafta zorlu Muşspor deplasmanında 1 puan almayı başaran ekip, yılın ilk devresinde Bursaspor’la oynadığı maçı ise 2-1 kaybetmişti.

BURSASPOR-68AKSARAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Kırmızı grup 26. Haftasında Bursaspor-68 Aksarayspor arasında oynanacak olan lig maçı 28 Şubat Cumartesi günü (yarın) saat 15.30’da Matlı Stadyumu Atatürk Spor Kompleksinde oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.