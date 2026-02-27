İtalyan devi Juventus'u (İstanbul'da 5-2 kazandı, Torino'da 3-2 kaybetti) eleyerek Avrupa kupalarında yoluna devam eden Galatasaray'ın da mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı.
SON 16 EŞLEŞMELERİ
Real Madrid - Manchester City
Bodo/Glimt - Sporting
Paris Saint Germain - Chelsea
Newcastle United- Barcelona
Liverpool - Galatasaray
Atletico Madrid - Tottenham
Atalanta-Bayern Münih
Arsenal - Bayer Leverkusen
Temsilcimiz, ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart'ta yapılacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMESİ DE BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılılar, Premier Lig temsilcisi Liverpool'u elemesi halinde, Paris Saint Germain - Chelsea eşleşmesinin tur atlayanı ile çeyrek finalde mücadele edecek.