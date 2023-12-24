Van’da etkili olan sis nedeniyle İstanbul’dan Van’a gidemeyen, bu nedenle geceyi Ankara’da geçiren Yeşil Beyazlı kafileyi taşıyan uçak bu sabah 08.00’de Esenboğa Havalimanı’ndan kalktı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yapamayan uçak Elazığ’a divert etti.

Yeşil Beyazlı kafile Elazığ’dan Van’a karayoluyla gitmeye çalışacak. İki il arasındaki 466 kilometrelik mesafede de hava şartlarının elverişli olmadığı belirtildi.

Bursaspor Sportif Direktör Mustafa Gönden, "Van pistini 2 kez pas geçtik. Şu an uçakta yakıt ikmalini bekliyoruz. Eğer hava durumu uygun olursa ineceğiz. Aksi halde

Elazığ'dan 7,5 saat otobüsle Van'a gitmek durumunda kalacağız" diye konuştu.

Bursaspor’la Vanspor arasında Van Atatürk Stadı’nda bugün saat 14.00’te oynanması gereken maç, Bursaspor kafilesinin Van’a ulaşamaması sebebiyle yarına ertelenmişti.