Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Bursaspor, sahasında Gölcükspor’u konuk etti. Yeşil-beyazlı takım sahadan 2-1 mağlup ayrılınca kupaya veda etti. Bölgesel Amatör Lig takımı Gölcükspor'da ise tur atlamanın sevinci yaşandı.





Hakemler: Halil Erdoğan, Tolga Okumuş, Nihat Ökten

Bursaspor: Deniz Aydın, Hamza Baran Arıkan (Mustafa Genç dk. 41), Ertuğrul Kurtuluş (Baran Karagöz dk. 71), Kerem Kök, Abdullah Tazgel, Barış Dalkıran, Samet Bozkurt, Enes Gökhan (Berat Altındiş dk. 41), Emre Tepegöz (Bilal Güney dk. 40), Çağatay Yılmaz, Eren Güler (Alperen Şirin dk. 58)

Yedekler: Talha Yakın, Eren Tunalı, Tuğhan Yıldız, Melih Sağlam, Deniz Dirk Knibbe

Teknik Direktör: Nedim Vatansever

Gölcükspor: Mert Can Tunca, Mehmet Tolunay Gül, Selman Çiftkanatlı (Abdülkadir Kaba dk. 84), Furkan Mehmet Tuncer, Evren Kilarci, Fatih Gümüşel (Oğuzhan Kol dk. 87), Gökhan Cingirt, Alperen Topçular (Hüseyin Eşkol dk. 46), Eren Yavuz (Yunus Demir dk. 46), Emre Okur, Serbay Yağız (Coşkun Güner dk. 89)

Yedekler: Furkan Şekerci, Atakan Karoğlu, Eren Alkan, Sercan Tüktaş, Emirhan Durmuş

Teknik Direktör: Cevdet Nail Sancaklı

Goller: Serbay Yağız (dk. 22) (dk. 37) (Gölcükspor), Çağatay Yılmaz (dk.73) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Abdullah Tazgel, Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altındiş, Mustafa Genç, Bilal Güney (Bursaspor), Fatih Gümüşel (Gölcükspor)