Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Bursateknopark’ın da içerisinde yer aldığı “Sanayi Bakanlığı Teknoloji Gelişim Bölgeleri (TGB) Arası Mentör-Menti Programı” çerçevesinde Bursateknopark ve Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğinde TÜBİTAK TEYDEB Destekleri Bilgilendirme Etkinliği düzenlendi.

İnovatif ve katma değer üretmeye yönelik çalışmaları ile dikkat çeken Bursateknopark, “Teknoloji Gelişim Bölgeleri Arası Mentör - Menti Programı” çerçevesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bursateknopark ve mentorü TÜBİTAK Marmara Teknokent’in başarı ile yürüttüğü programda iş birliğini, Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda geliştirmeye de devam ediyor. Bu hedefler doğrultusunda her iki teknoloji geliştirme bölgesinin iş birliği ile “TÜBİTAK TEYDEB Destekleri ve Atölye Çalışması” etkinliği gerçekleştirildi. Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu’nun yanı sıra çok sayıda sanayi paydaşı, Bursateknopark bünyesindeki firmalar ve akademisyenlerin katılımcı olarak yer aldığı etkinlik, BTÜ ev sahipliğinde gerçekleşti.

Bursateknopark ve TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi’nin iş birliğinde gerçekleşen “TÜBİTAK TEYDEB Destekleri ve Atölye Çalışması” Ar-Ge potansiyeline hareket kazandırmak, yenilik ve bireysel girişimcilik kültürünü desteklemek ve yeni iş birlikleri yönünde ilerleme sağlamayı amaçlıyor. Etkinlikte, TÜBİTAK Marmara Teknokent Ar-Ge Teşvikleri Danışmanı Abdülkadir Civas, Ar-Ge ve yenilik tanımı, 1501-1507-1512 programlarının başvuru süreci, başvuru değerlendirme kriterleri ile 1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm ve 1833 SAYEM Yeşil Dönüşüm Programları konularında bilgilendirmede bulundu. Civas’ın konuşmasının ardından etkinliğe katılanların da aktif olarak yer aldıkları uygulamalı “örnek atölye çalışması” gerçekleştirildi. BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (Bursatto) ve BTÜ Proje Destek Ofisi’ninde destek verdiği etkinlik soru cevap bölümü ile sona erdi.

Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ve Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi yetkililerinden oluşan ekip, etkinliğin ardından, BTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rasim Oral ve akademisyenler ile bir araya gelerek gıda girişimleri konusunda görüşmelerde bulundu. BTÜ Rektör Yardımcısı ve Bursateknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Sinan Uyanık’a da bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi ekibi halihazırda yürütülen çalışmalar hakkında Uyanık’a bilgi sunarak, Marmara Teknokent’in yeni iş birlikleri geliştirmeye açık olduklarını vurguladı.