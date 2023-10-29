Bursa’da hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji Bursa için 29 Ekim 2023 Pazar günü hava tahmin raporunu yayınladı. Şehir genelinde gün boyu bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 26 dereceye kadar yükseliyor.

BURSA İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Bursa içim hafta sonunda herhangi bir yapış beklenmezken, yeni hafta işaret edilerek uyarı geldi.

Pazar sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 26 derece seviyelerine kadar tırmanıyor.

İNEGÖL İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNİ

İnegöl’de bugün en yüksek sıcaklık 26 derece en düşük sıcaklık 8 derece olması bekleniyor.