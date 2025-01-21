Küresel ısınmanın Türkiye üzerindeki etkileri giderek daha belirgin hale gelirken, kar yağışlarının ne zaman başlayacağı artık tahmin edilmesi güç bir hal almış durumda.

Ocak ayının ilk yarısında beklenen soğuk hava dalgası geldi ancak Marmara Bölgesi'ne tam anlamıyla ulaşamayarak etkisini zayıf şekilde gösterdi.

Havanın yeterince soğumaması nedeniyle ise Marmara kıyılarında kar yağışı oluşmadı.

TARİH VERİLDİ

Meteorolojik kaynakların son değerlendirmelerine göre, maalesef Ocak ayı kar yağışları açısından sona erdi. Ancak, gözler Şubat ayına çevrildi.

Bursa için heyecan verici bir gelişme yaşandı. 3 Şubat ile 10 Şubat arasında, Rusya'dan gelecek soğuk hava sistemiyle birlikte kar yağışının Marmara Bölgesi'ni etkileyebileceği, özellikle Bursa'da yoğun kar beklentisinin olduğu bildirildi.