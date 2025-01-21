İlk belirlemelere göre yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı.

Başkan Bozbey’den Taziye Mesajı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Bozbey, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli aileleri, sevenlerine başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Yaşanan bu üzücü olayda vefat sayısının artmamasını, yaralı vatandaşlarımızın sağlığına kavuşmasını ve yangının bir an önce söndürülmesini diliyorum. Geçmiş olsun."