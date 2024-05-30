Uluslararası Yazarlar Festivali Korça Şiir Geceleri Etkinlikleri’nde Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevini yürüten şair yazar Güney Özkılınç’a “Dritero Agolli Ödülü” verildi. Özkılınç festivalde Nazım Hikmet’in Bursa yıllarını anlattı.

Festival ‘Serenat Aşk Sanat Şehri’ olarak bilinen Korça’da Arnavutluk’un havarisi Naim Frashri’nin doğum gününde 25-27 Mayıs 2024 tarihlerinde Arnavutluk, Kosova ve ülke dışında yaşayan Arnavut yazar ve şairleri ile İtalya, Yunanistan, Romanya, Türkiye, Slovenya, Fas, İsviçre, Fransa ve İrlanda’dan şairlerin katılımıyla yapıldı.

25 Mayıs akşamında MIK-Hotel’de yapılan törende Korça Belediye Başkanı, Şehir Tiyatroları Müdürü ve Arnavutluk ve Kosova Pen Başkanlarının açılış konuşmaları ve konser ardından davetli şairler şiirlerini okudular. 26 Mayıs 2024 sabahı, yılın ödülü sahibi Profesör Sali Bashota, "Vangjush Mio" bahçesindeki "Şairler Çayırı"na sembolik şiir ağacını dikti. Etkinlikler "Thimi Mitko" Halk Kütüphanesi’nde üç panelle devam etti.

Besnik Mustafaj, Sali Bashota ve Bursa’dan Güney Özkılınç bildirilerini sundu. Güney Özkılınç sunumunu görsellerle zenginleştirerek Nâzım Hikmet’in Bursa yıllarını anlattı. Romen yazar Mariana Gorczyca, Gjon Mili Müzesi’nde, Arnavut yazarlar Erenestina Halili Gjergji ve Ahmet Prençi ile romanları konusunda açıklamaları Empresyonist ressam Vangjush Mio’nun ev müzesinde yaptılar. Ziyaret edilen Orta Çağ Sanatı Müzesi’nde davetli şairler şiirlerini okudular.

Festival 26 Mayıs gecesi MIK Hotel’de şiir okumaları ve ödül töreni ile devam etti. Aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olan şair yazar Güney Özkılınç’a “Dritero Agolli Ödülü” verildi.

27 Mayıs’ta katılımcı şairler Devoll-Bilisht Belediye Başkanının davetlisi olarak Biliş bölgesinde ağırlandılar. Başkanın makamında içilen kahvelerin ardından bölgenin tarihi yerleri gezildi. Arnavutluk Bayrağını çizen-işleyen Marigo Posio’nun müze evinin ziyaretinin ardından bir adada yer alan tarihi kilise kalıntılarında şairler şiirlerini okudular.

Festival; Belediye Başkanın da katıldığı, lise öğrencilerinin skeç, folklor oyunları, müzik ve şairlerin şiirlerinin Arnavutça çevirilerini okudukları, davetli şairlerin şiirlerini seslendirdikleri muhteşem bir gala gecesi ile son buldu.

Uluslararası Yazarlar Festivali "Korça Şiir Geceleri" 2024’ etkinliklerine Bursa’dan Güney Özkılınç, Muhsine Arda, İstanbul’dan Filiz Civaner ve Mesut Şenol katıldılar. Katılımcılar şiirleri ile festivalin bir yansıması olan festival antolojisinde yer aldılar.