Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaz aylarının başlaması sebebiyle suda boğulma olaylarına karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantı, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında gerçekleştirildi.
Kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda; olası boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler değerlendirilirken, suda boğulma vakalarının önlenmesi, yüzme alanlarında alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Alınan tedbirlere titizlikle uyulması konusunda kurumların gerekli hassasiyeti göstermelerini isteyen Kaymakam Odabaş, yaz sezonunun hiçbir boğulma vakası yaşanmadan atlatılması temennisinde bulundu.
Toplantı, görüş ve önerilerle son buldu.