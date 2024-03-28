Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan rapora göre Bursa'da bugün itibariyle yaz havaları yaşanmaya başlayacak. Bugün güne 12 derece seviyelerinde başlayan Bursa semaları, gün içerisinde daha da yükselerek kendini gösterecek. Gün içerisibde en yüksek sıcaklık 24 derece seviyelerine yer alacakken akşam saatlerine doğru parçalı bulutlu bir havayla birlikte termometreler 17 derece seviyelerinde olcak.

Öte yandan Hava Forum isimli platformdan yapılan açıklamada ise yılın ilk Afrika sıcak hava dalgası Türkiye'ye doğru yola çıkttığı bildirildi. Ayrıca Afrika sıcak hava dalgasının sadece sıcaklığı değil beraberinde 2. dalga tozlarında ilkemize giriş yapacağı bu nedenle bugün ve yarın için alerjisi olanların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Hava Forum tarafınfan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Sezonun ilk Afrika sıcak hava dalgası üzerimize doğru yola çıktı. Bu hafta sonu ve önümüzdeki yeni haftanın ilk günlerinde, 81 şehirde bahar ve yaz havası yaşanacak. Hazır mıyız? Özlemiş miydiniz?"

"Hortumu, kovayı, bezi bırak ! Pencereleri, arabaları sakın yıkamayın... Bu gece Afrika üzerinden 2. dalga tozlar yurda giriş yapacak. Perşembe ve cuma alerjisi olanlar maske taksın, sıkıntılı hava koşulları oluşacak. Bu tozlar havayı da bahar ve yaz moduna sokacak."

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İnegöl'de gün içerisinde hava 6 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde termometreler en yüksek 25 deree seviyelerinde olacak. Yarından itibarende İnegöl'de yazdan kalma bir gün yaşanmaya başlaycak.