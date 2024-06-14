Bursa’da havaların mevsim normallerinin artması ile toplu ulaşım kullanan vatandaşların şikayeti üzerine BURULAŞ ekipleri, sahada otobüslerdeki klimaların denetimine çıktı.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı, nem oranının yüzde 40’ı geçtiği Bursa’da, halk otobüsünde klimaların çalıştırılmaması veya çalışmamasıyla ilgili yolcuların şikayetleri üzerine BURULAŞ ekipleri harekete geçti. Toplu taşıma için 20 kişilik ek klima denetim ekibimizi devreye alındığı BURULAŞ tarafından duyuruldu.

Otobüs ve trenlerde günlük denetimler yaparak, klima sorunlarını tespit edip çözüme kavuşturduklarını belirten ekipler, haftanın 7 günü sahada, termometreleriyle günlük kontrolleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Öte yandan şoförler ise aracın klima açınca hararet yapmasından yakındı.