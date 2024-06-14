BURULAŞ, Bursa'daki toplu taşıma araçlarında klimaların çalışmadığına dair şikayetler üzerine harekete geçti. Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, klima denetim ekiplerini devreye sokacaklarını duyurdu. Otobüs ve trenlerde düzenli olarak gerçekleştirilecek kontrollerle kliması düzgün çalışmayan araçlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Denetim ekiplerinin haftanın her günü sahada olacağı vurgulanarak, yolcuların konforunu artırmayı amaçladıkları ifade edildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ