Bursa Büyükşehir Belediyesi ulşaım şirketi Burulaş, Ramazan Bayramı’nda şehir içi tüm otobüslerin Pazar tarifesine göre hizmet sağlayacağını ve BursaRay'ın ise normal tarife planına göre çalışacak olup, sabahları ek seferler çalıştırılmayacağını ve akşamları ek seferler olacağını duyurdu.

Burulaş'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Değerli Yolcularımız, Ramazan Bayramı'nda şehir içi tüm otobüsler Pazar tarifesine göre hizmet sağlayacaktır. BursaRay ise normal tarife planına göre çalışacak olup, sabahları ek seferler çalıştırılmayacak, akşamları ek seferler olacaktır.

Aşağıda belirtilmiş olan hatlar sadece 09.04.2024 ve 12.04.2024 (09.04.2024 ve 12.04.2024 tarihleri dahil) tarihleri arası çalışır.

Bu hatlarda çalışan araçlar yolcuları ücretsiz taşırlar.

KESTEL İSTASYONU - ERDOĞAN KÖY MEZARLIĞI

Güzergah: Kestel İst. - Erdoğanköy Mezarlığı

• Araçlar Kestel İst. hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu alırlar, Erdoğanköy Mezarlığına kadar yolcu indirmesi yapmazlar.

• Araçlar Erdoğanköy Mezarlığı hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu indirmesi yaparlar, Kestel İst.' a kadar yolcu almazlar.

Kestel İstasyonu: 10:15 - 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15 - 15:15 - 16:15 -17:15

Erdoğan Köy Mezarlığı: 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30 - 18:30

EMEK İSTASYONU - HASKÖY MEZARLIĞI

Güzergah: Emek İst. - Korupark Kavşağı - Mudanya Yolu - Bademli Kavşağı - Hasköy - Hasköy mezarlığı

• Araçlar Emek İst. hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu alırlar, Hasköy Mezarlığına kadar yolcu indirmesi yapmazlar.

• Araçlar Hasköy Mezarlığı hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu indirmesi yaparlar, Emek İst.' a kadar yolcu almazlar.

Emek İstasyonu: 10:15 - 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15 - 15:15 - 16:15 - 17:15

Hasköy Mezarlığı: 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30 - 18:30

KENT MEYDANI - HAMİTLER KENT MEZARLIĞI

Güzergah: Kent Meydanı - Ulubatlı Hasan Bulvarı - İzmir Yolu - Yeni Mudanya Yolu - Filament Kavşağı - Kavaklı Cad. - Albayrak Cad. - Hamitler Kent Mezarlığı Dönüş (aynı)

• Araçlar Kent Meydanı hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu alırlar, Hamitler Kent Mezarlığına kadar yolcu indirmesi yapmazlar.

• Araçlar Hamitler Kent Mezarlığı içindeki güzergahı dolaşıp yolcu alırlar ve indirirler.

• Araçlar Hamitler Kent Mezarlığı hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu indirmesi yaparlar, Kent Meydanına kadar yolcu almazlar.

Kent Meydanı: 10:15 - 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15 - 15:15 - 16:15 - 17:15

Hamitler Kent Mezarlığı: 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30 - 18:30"