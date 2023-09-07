Bazı kişilerde burun etlerinde büyüme meydana gelir. Burun etindeki büyüme, özellikle burun ortasındaki septum kıkırdağı adını verdiğimiz kıkırdak eğriliklerinin olduğu hastalarda mevcuttur. Kıkırdağın bir tarafı eğri ise, o taraftaki hava yolu küçülmektedir. Buna karşılık diğer taraftaki hava yolunda ise bir ölü boşluk oluşmaktadır. Bu ölü boşluğu doldurmak için vücut kompansatris mekanizma olarak burun etlerinde büyüme oluşturur. Genellikle burun kıkırdağında eğrilik olan hastalarda, bir taraf burun etinde de büyüme vardır. Ancak son zamanlarda şunu anladık ki, burun etlerinin çıkarılıp atılması çok fizyolojik bir operasyon değildir. Çünkü burun etleri havanın nemlenmesini sağlayan, havayı tozlardan arındıran ve havanın burun içerisinde sirkülasyon yaparak akciğerlere uygun şekilde transfer edilmesini sağlayan önemli organlardır. Bu oluşumların çıkarılması yerine, küçültülmesi ile ilgili bir takım işlemler yapmaktayız. Bu işlemler burun etinin içerisinde mevcut küçük kemiklerin çıkarılması, radyofrekans ya da elektrokoter adını verdiğimiz cihazlarla burun etlerinin büzüştürülmesi şeklinde işlemlerdir. Burun etlerinde ayrıca alerjik nedenlere bağlı olarak büyüme meydana gelmiş olabilir. Ancak bu alerjik burun eti büyümelerinin tedavisi cerrahi değildir. Onları tedavisi ilaçlarla medikal tedavi ile olabilmektedir.