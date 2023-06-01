Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa ekonomisinin nabzını tutmak adına üyeleri nezdinde Nisan 2023’te gerçekleştirdiği, BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir’in katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmada, ankete katılan firmalar, deprem ve seçim belirsizliğine rağmen gelecek günlerde üretim, ihracat ve istihdam konusunda iyimserliklerini koruduklarını ifade ettiler.

Ankete katılan firmalar, maliyetlerin artacağını, finansa ulaşmanın zorlaştığını ve karlılıkların düşmesini beklediklerini de ifade ettiler. İmalat sanayi firmaları, son üç aylık üretim hacminin bir önceki çeyreğe göre artış yönünde değiştiğini ve gelecek 3 ay için de üretim hacimlerinde güçlü bir artış beklentisine sahip oldukları da belirtilirken ankete katılan tüm firmalar için ortalama olarak bir önceki çeyreğe göre istihdam performansı zayıflasa da gelecek 3 ay için istihdam beklentileri olumlu olarak gözlemlendi.

Enerji fiyatlarındaki gerileme ve resesyon kaygılarındaki görece zayıflama ile birlikte ihracat yapan firmalar, gelecek üç aya ait ihracat siparişlerinin, bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak artış yönünde değişim göstermesini beklemektedir.

DÖVİZ VE FAİZ ENDİŞESİ...

Ankete katılan tüm firmalar için ortalama olarak faiz riskinin bir önceki çeyreğe göre sınırlı bir yükseliş gösterdiği gözlendiğinin altı çizilirken, döviz kurunda istikrarlı bir seyir sürse de ankete katılan tüm firmalar itibariyle, döviz kurundaki değişimlerin satış fiyatlarını etkileme hızı bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak artış yönünde değişim gösterdiğine vurgu yapıldı.

Gelecek üç aylık dönemde TL cinsi kredi faiz oranına ilişkin beklenti, seçim sonrasında para politikası ile ilgili normalleşme beklentilerini yansıtan bir biçimde, bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak güçlü bir biçimde artış yönünde değişim gösterdiği kaydedildi.

Anket sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Deprem, Rusya-Ukrayna Savaşı ve seçim dönemine giren ülkemizin ekonomisi de güven, öngörülebilirlik ve istikrar üçlüsü açısından sorunlar yaşamıştır. Seçim sürecinin bitmesiyle birlikte, ekonomi için olmazsa olmaz olan bu psikolojik faktörlerin bir an önce yoluna girmesini ve üretim hızımızın artmasını umuyoruz. Dövizde denge ve finansa ulaşımda kolaylık sağlanmasıyla birlikte, Türk iş insanı yatırımlarına hız kesmeden devam edecektir. Yaptığımız anketlerde bunu görüyoruz” diye konuştu.