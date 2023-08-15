Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Su Verimliliği Seferberliği çalışmalarında imzalanan ‘Su Kardeşliği’ protokolünde süreç hızla ilerliyor. Haziran ayında Bursa’da başlayan toplantı, Temmuz ayında Yozgat’ta, Ağustos ayında da Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa’da hayata geçirdiği altyapı yatırımlarıyla şehri sağlıklı bir geleceğe hazırlayan BUSKİ Genel Müdürlüğü, ‘Su Kardeşliği Protokolü’ kapsamında deneyimlerini aktarmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılmış olan Su Verimliliği Seferberliği çalışmalarının ilki Haziran’da Bursa’da, ikincisi ise Temmuz’da Yozgat’ta yapıldı. Su Kardeşliği Toplantıları çerçevesindeki üçüncü toplantı ise Ağustos ayı içerisinde Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (ŞUSKİ), dördüncüsü ise Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (KASKİ) gerçekleşti. Toplantılar, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi. Toplantılara Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan, Daire Başkanı Yusuf Başaran, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu, KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak ve ilgili teknik personel katıldı.

Kayıp kaçakla mücadele Gerçekleştirdikleri yatırımlarla su kayıp kaçaklarını önlemede büyük başarılar elde ettiklerini belirten BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, geçen yıl Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen ‘Belediye Su Kayıpları Çalıştayı’nda, yüzde 20'ler seviyesindeki kayıp-kaçak oranı ile Türkiye'deki en iyi su ve kanal idaresi seçildiklerini hatırlattı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın her noktada kurumun önünü açtığını ve çalışmaları desteklediğini belirten Gülenç, sürekli gelişim ve teknolojik iyileştirme çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Gülenç, elde edilen tüm deneyimleri ve kazanımları her toplantıda ve ortamda diğer su ve kanalizasyon idareleriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan heyet, daha sonra altyapı çalışmalarını incelemek üzere saha ziyaretlerinde bulundu. Toplantıya katılan heyet ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e nezaket ziyaretinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi verdi.