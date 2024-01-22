BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden 23.01.2024 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesileceğini bildirdi. Buski yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında 23.01.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."

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