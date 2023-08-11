Türkiye’de sayıları her geçen gün artan ve Bursa’nın da günlük ziyaretçi trafiğini olumsuz etkileyen çekme karavanlar için BUTTİM Yönetimi, taşın altına elini koydu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BUTTİM yönetimince oluşturulacak yeni karavan park alanı için destek sözü verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün arkasında yer alan ve mülkiyeti Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi’ne (BUTTİM) ait 4 bin metrekarelik alan, 80 araç kapasiteli karavan parkı olarak kullanılacak.

Doğası ve bulunduğu konum itibariyle konaklamaya elverişli, elektrik-su alt yapısı hazır olan alanın BUTTİM’e gelir getirmesi hedeflenirken kent hayatına da katkı sağlanması planlanıyor. BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül ve BUTTİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emin Tamam, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret ederek Karavan Park Projesi ile ilgili istişarede bulundu.

KAPASİTESİ 80 ARAÇLIK OLACAK

Özellikle pandemi ile birlikte karavan sayısının artış gösterdiğini ve bu artışın park sorununu da beraberinde getirdiğine dikkati çeken BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Günümüzde, karavanlar özgürlüğün simgesi olmaktan çıkmış, sayılarının artmasıyla birlikte kentlerimizin trafiğini ve park sorununu olumsuz etkileyen bir durum haline gelmiştir. BUTTİM olarak hem kat maliklerimizden gelen talepleri değerlendirdik, hem de kentimize olan sosyal sorumluluğumuzun bilinciyle harekete geçtik. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün arkasında bulunan ve mülkiyeti BUTTİM'e ait olan 4 bin metrekarelik alanı, 80 araç kapasiteli bir karavan parkına dönüştürme kararı aldık. Bu projenin hayata geçmesiyle, hem karavan sahiplerine uygun bir park yeri sunacağız hem de BUTTİM'e ek gelir sağlayacağız. Karavan Parkı projesi, sadece BUTTİM ve kat malikleri için değil, aynı zamanda şehrimiz için de büyük bir katkı sağlayacak. Daha düzenli ve güvenli bir trafiğe katkıda bulunacak, aynı zamanda kentimizin ekonomisine destek olacaktır.” dedi.

BAŞKAN DÜNDAR: HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

“Amacımız, kentimizin sıkıntılarını çözmeye katkı sağlamak ve sizlerin daha iyi bir yaşam alanına sahip olmanıza destek olmaktır” şeklinde açıklamalarda bulunan Başkan Sadık Şengül, “Projemiz ile ilgili Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile istişarelerde bulunduk ve desteklerini aldık. Her türlü desteği sağlamak için yanımızda olduklarını belirttiler. Sizlerin de desteği ve anlayışıyla bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, “BUTTİM'in karavan parkı projesi, hem kentimizin park sorununa katkı sağlayacak hem de ek gelir kaynağı oluşturacak. Bursa'ya bu tür katkılarla hizmet etmek, şehrimizi daha yaşanabilir bir yer yapmada önemli bir adımdır. BUTTİM'in sosyal sorumluluğunu ve kentimize katkı sağlama vizyonunu takdir ediyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak projenin başarıyla hayata geçmesi için gerekli desteği vermeye hazırız. Projenin, Bursa halkına ve kentimize hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.