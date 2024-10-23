SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, MYK 19’uncu Olağan Genel Kurulu’nda YÖK Temsilcisi olarak yeniden yönetim kurulu üyeliği ve başkanvekilliğine seçildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 19’uncu Seçimli Genel Kurulu’nda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Temsilcisi olarak yeniden yönetim kurulu üyesi ve başkanvekili seçildi. Ankara’da bulunan MYK Hizmet Binasında gerçekleştirilen genel kurulda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik de yer aldı. MYK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan; kurumun faaliyet raporu, çalışma programı ve personel planlaması, 2023 mali yılı kesin hesabı ve 2025 mali yılı bütçe ve aidat teklifini içeren bir sunum gerçekleştirdi. Sunulan rapor, bütçe teklifi ve programlar genel kurul tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Ulusal meslek standartlarını ve ulusal yeterlilikleri hazırlayıp yürürlüğe koymak, uluslararası akredite sınav ve belgelendirme sistemini kurup işletmek ve piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü oluşturmak gibi görevleri bulunan MYK; bugüne kadar uluslararası akreditasyonu olan 276 kuruluşu sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirdi. 2 milyon 527 bin 975’i tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin mesleklerde olmak üzere toplam 2 milyon 824 bin 183 kişi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı.