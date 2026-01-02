Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bünyesindeki tüm birimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) faaliyetlerinin mevzuata uygun, planlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir İSG Kurul Eğitimi programına imza attı.

Rektörlük A Salonu'nda düzenlenen 'Birim İSG Kurulu Üyelerine Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitim Programı' ile İSG süreçlerinin üniversite genelinde kurumsal bir yapı içerisinde sistematik olarak yürütülmesine katkı sunulması hedeflendi.

Eğitimin açılışında konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet Şen, kamuda 1 Ocak 2025 itibarıyla tamamıyla yürürlüğe giren yasal düzenlemeler ışığında üniversite olarak hazırladıkları kapsamlı yol haritasını paylaştı. Üniversite genelindeki 7 bini aşkın çalışanın sisteme kaydı ve birimlerin tehlike sınıflandırmaları gibi yasal süreçlerin yüzde 95 oranında tamamlandığını belirten Şen; uzman görevlendirmelerinden risk analizlerine, yangın ve arama-kurtarma ekiplerinin kurulmasından İSG öneri ve tespit defterlerinin sisteme entegre edilmesine kadar pek çok aşamada büyük mesafe kat ettiklerini ifade etti. Personel ihtiyacını öncelikle kurum içinden karşıladıklarını ancak gerekmesi durumunda dışarıdan hizmet alımıyla süreci destekleyeceklerini vurgulayan Şen, oluşturulan kurullar ve eğitimlerle birlikte üniversitede güçlü bir İSG farkındalığı oluşturulduğunu, bu çalışmaları sahadaki uygulamalarla taçlandıracaklarını dile getirdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda; İSG mevzuatı çerçevesinde işveren ve kurul üyelerinin yükümlülükleri, risk değerlendirme süreçleri, acil durum yönetimi, iş hijyeni ve iş kazalarının önlenmesi gibi hayati konularda kapsamlı sunumlar yapıldı. Eğitim sonunda katılımcıların soruları uzmanlarca yanıtlanırken, uygulama örnekleri üzerinden sürecin sahadaki etkinliği masaya yatırıldı.