Önümüzdeki akademik dönemde 50. yaşını kutlamaya hazırlanan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) uluslararası anlamda başarıya imza atan öğretim üyesi sayısı da artmaya devam ediyor. BUÜ’lü 20 akademisyen, dünyanın en iyileri listesinde kendisine yer bulmayı başardı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stanford Üniversitesi’nden bilim adamlarının öncülük ettiği, Hollanda’dan da bilim insanlarının yer aldığı bir ekip tarafından atıf sayısı, h indeksi, hm indeksi, kendine atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak yapılan başarı sıralamasında dünyada yüzde 2’lik dilime giren “World Top yüzde 2 Scientists List” araştırmacılar belirlendi. 2023 yılı çalışmalarının incelendiği 223 bin 152 bilim insanının yer aldığı listede Türkiye’den bin 518 bilim insanı, BUÜ’den de 20 akademisyen bu sıralamada yer aldı. Akademisyenlerin tüm akademik kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan sıralamada ise toplam 217 bin 97 bilim insanının içerisinde BUÜ’den 14 öğretim üyesi listede yer aldı. Bir önceki yıl açıklanan sıralamada BUÜ’den sadece 11 akademisyen listeye girmişti.

Bu yıl için yayımlanan listede Türkiye’den bin 518 akademisyenin ismi yer aldı. BUÜ’den ise bu yıl 20 bilim insanı en iyiler listesinde gösterildi. Listede yer alan akademisyenler sırayla şu isimlerden oluştu;

"Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Doç. Dr. Betül Sultan Yıldız, Doç. Dr. Senem Kamiloğlu Beştepe, Prof. Dr. Mustafa Özgür Yaylı, Prof. Dr. Ömer Kaynaklı, Prof. Dr. Emrullah Yaşar, Prof. Dr. İlknur Alibaş, Prof. Dr. İsmail Filya, Prof. Dr. Adem Doğangün, Doç. Dr. Arzu Akbulut, Prof. Dr. Ali Mardani, Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu, Prof. Dr. Tolga Çavaş, Prof. Dr. Mehmet Karahan, Doç. Dr. Emre İsa Albak, Prof. Dr. Muhsin Klıç, Prof. Dr. Tülay Özcan, Prof. Dr. İlker Ercan, Prof. Dr. Serdal Dikmen ve Prof. Dr. Necmettin Kaya."

Tüm akademik kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan en iyi akademisyenler sıralamasında yer alan BUÜ’lü bilim insanının sayısı ise bu yıl 14’e ulaştı. Listede yer alan akademisyenler ise şu isimlerden oluştu;

"Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Prof. Dr. Ömer Kaynaklı, Doç. Dr. Betül Sultan Yıldız, Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz, Doç. Dr. Senem Kamiloğlu Beştepe, Prof. Dr. Tolga Çavas, Prof. Dr. İsmail Filya, Prof. Dr. İlknur Alibaş, Prof. Dr. Mustafa Özgür Yaylı, Prof. Dr. Mehmet Karahan, Prof. Dr. Emrullah Yaşar, Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Necmettin Kaya ve Prof. Dr. Ferruh Öztürk."

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bilim insanları listesinde yer alan tüm akademisyenleri tebrik etti. Listede yer alan Türk bilim adamı ve BUÜ’lü akademisyen sayısının artış göstermesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Geçen yıla oranla bu sene Üniversitemiz ve Ülkemizin gösterdiği ilerlemeden son derece mutluyuz. Listeye giren tüm hocalarımızı tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyoruz. Hocalarımızın genç akademisyenlerimize de rol model olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.