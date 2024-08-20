Önceki hafta açıklanan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 81 şehirden öğrenci aldı.

ÖSYM Başkanlığının 13 Ağustos’ta açıkladığı 2024 YKS Yerleştirme Sonuçları raporuna göre BUÜ bir kez daha tercih edilmede yüzde 100 doluluk oranını yakaladı. Ön kayıt hakkı kazanan öğrencilere dair detaylı bilgiler de gelmeye başladı. Bursa, yüzde 21 (4 bin 504) ile tercih oranlarında ilk sırada yer alırken, İstanbul, Ankara, Sakarya ve İzmir’den yoğun talep olduğu görüldü.

Yeni öğrencilerin çoğu kadın

Ön kayıt hakkı kazanan bin 970 öğrencinin yüzde 53’ünü (5 bin 243) kadınlar oluştururken, erkeklerin oranı ise yüzde 47’de (4 bin 727) olarak açıklandı. Uzun yıllar öğrenci sayısı yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek olan BUÜ’deki son tercih dağılımının ardından kadın öğrenci sayısı bir adım öne geçti. Türkiye’nin en yoğun öğrenci nüfusuna sahip yükseköğretim kurumları arasında yer alan BUÜ’deson tercihlerin ardından öğrenci sayısı bir kez daha 69 bin seviyesine çıktı.

İlk 10 binden 374 öğrenci

YKS yerleştirme sonuçlarına göre sınavda 10 bin barajının içinde yer alan toplam 374 öğrenci BUÜ’yü tercih etti. İlk 1000 içerisinden 2 öğrencinin yer aldığı tabloda, bin-2 bin arasından 8, ilk 5 bin bandından ise 72 öğrenci BUÜ’yü tercihlerinin arasına yazdı. Öte yandan ilk 10 bin içerisinde yer alan 374 öğrencinin 96’sının birinci tercihi Bursa oldu.

Mevcut tablonun kendilerini memnun ettiğini belirten BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yarım asırlık üniversite olarak öğrenci odaklı eğitim-öğretim faaliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Deneyimli akademik kadro, modern sınıflar ve altyapısı güçlendirilmiş laboratuvarlar ile öğrencileri mezuniyet sonrasına en iyi şekilde hazırlamayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, staj ve uygulama dersleri konusunda da gençlerin yanında olmaya devam edeceklerinin bilgisini verdi.