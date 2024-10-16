Türkiye’nin en büyük bilim etkinliklerinden biri haline gelen TEKNOFEST’in Adana’da düzenlenen finallerinde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) damga vurdu. Toplam 15 takım ile finallerde yer alan BUÜ, 5 kategoride ödül kazanmayı başardı.

Bu yıl Antalya ve Adana’da yapılan TEKNOFEST şenliği, yine yüzbinlerce vatandaşın ilgisini çekti. Etkinliğin final etabının yapıldığı Adana’da ödül alan takımlar da açıklandı. BUÜ öğrencilerinin oluşturduğu 5 takım ödüle layık görüldü. Danışmanlığını Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel’in yaptığı FUSİON Takımı, Biyoteknoloji İnovasyon Nadir Hastalıklar Kategorisinde birincilik ödülü aldı. Doç. Dr Murtaza Cicioğlu, Ertuğrul Gacal ve Özcan Işık’ın danışmanlığını üstlendiği Connect IT Takımı da Akıllı Wifi Kategorisinde birinci oldu. Prof. Dr. Elif Demirkan ve İrem Yıldırım’ın danışmanlık yaptığı İdeaBioTek Takımı ise Biyoloji ve İnovasyon Kategorisinde Ticarileştirme Potansiyeli ödülü almayı başardı. Model Uydu Kategorisinde Doç. Dr. Şekip Esat Hayser’in danışmanlık yaptığı Merih Space Takımı ve Ulaşımda Yapay Zeka Kategorisinde Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu’nun danışmanlığındaki Mergen-AI Takımı da En İyi Takım Ruhu ödülüne layık görüldüler.

Ödül alan takımları ve danışman akademisyenlerini ağırlayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, elde edilen derecelerin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Paydaşları arasında yer aldıkları TEKNOFEST’e her yıl artan sayıda ekiple katıldıklarına işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Son 5 yılda sürekli yükselen bir ivme ile organizasyona katılıyoruz. Önceki yıl en fazla yarış başvurusunda bulunan üniversite olduk. Bu yıl da ciddi bir hazırlık sürecinin ardından etkinliklerde yer aldık. 15 takımımız finallere kaldı ve nihayetinde 5 ödülle süreci sonlandırdık. Elde edilen başarıdan dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz. Çok daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin proje hazırlık süreçlerinde daha fazla destek olacak ve en iyi atölye ortamlarının sağlanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yarışlara katılan tüm öğrencilerimizi ve elbette ödül alan gençleri gönülden tebrik ediyorum. Yoğunluklarına rağmen, öğrencilerimize danışmanlık yapan hocalarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyisi için birlikte çalışacağız ve inşallah TEKNOFEST ödüllerine ambargo koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yarışlarda derece yapan öğrenciler ve danışman akademisyenler, aldıkları ödüllerle birlikte Rektör Yılmaz’la “Teknofest Pozu” vermeyi de ihmal etmedi.