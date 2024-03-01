Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ömer Ateş Kumburgaz Çocuk Eğitim Merkezi açılış töreninde anaokulu, kreş, çocuk eğitim merkezi seferberliği başlattığını söyledi.

6 derslik ve 120 öğrenci kapasitesiyle eğitime devam eden Ömer Ateş Kumburgaz Çocuk Eğitim Merkezi’nde oyun alanları, çocuk parkları, meyve bahçeleri ve kent bostanlarında çocuklar zihinsel gelişim aktiviteleriyle beraber bilim, sanat ve doğayla buluşuyor.

"5 yılda 41 tane daha anaokulunu çocuklarımızın hizmetine sunacağız’’

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ömer Ateş ve Ateş ailesine teşekkür ederek; “Bundan daha büyük bir gurur olamaz. Allah sizden razı olsun. Çocukların adına, ülkemizin geleceği adına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün kurduğu Cumhuriyeti daha da büyütmek için yetişecek bu çocuklar adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle çalışan annelerin, kendi işiyle uğraşan annelerin çocuklarını daha emniyetli bir alanda ve daha iyi yetiştirebilmek için anaokulu, kreş, çocuk eğitim merkezi seferberliği başlattık. 7 tane oldu. Bu sene 2024’de de en az 7 tane yapacağız. 5 kesin ama hedef 7 kreş. 5 yılda Allah ömür verirse böyle sizin gibi yüreği zengin, cebinde az olsa bile inançlı vatandaşlarımızın da katkısıyla her mahallede en az 2 tane yapacağız. 48 çocuk eğitim merkezi, kreş, anaokulu demektir. Hedefimiz 5 yılda 40 civarında, çünkü var 7 tane. 41 tane anaokulunu çocuklarımızın emrine sokmak ve çocuklarımızı geleceğe, ilkokula daha iyi hazırlamak görevimiz bizim için çok kutsaldır. Söz çocuklarımıza bol park, bol okul ve anneler için de 19 tane halk eğitim merkezlerimizi daha da yaygınlaştırarak mutlaka büyükleri de çocuklarımız gibi çeşitli el sanatlarıyla, çeşitli eğitimlerle baş başa getirmeye, eğitimle buluşturmaya gayret ediyoruz. Yaptıklarımız şu an 16 bin insanımız 19 eğitim merkezimizden eğitim alıyor. Binlerce ortaokul, lise, ilkokul çocukları da tamamlama derslerine giriyorlar. Ömer Ateş Çocuk Eğitim Merkezi’mizin önce bu çocuklara, ondan sonrakilere, bütün çocuklara, annelere, Kumburgaz’ımıza, bölge halkımıza hayırlı olmasını diyorum.”

"Dinamik eğitim kadromuzla eğitim faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz’’

Ömer Ateş Kumburgaz Çocuk Eğitim Merkezi açılış töreninde eğitim merkezi hakkında bilgi veren Çocuk Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gülşah Nabacan dinamik eğitim kadrosuyla eğitim faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: ‘’Bölgemizde eğitime devam eden 4 kreşimizle, 24 derslikte 480 kapasiteyle eğitim faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Açılışını yaptığımız Ömer Ateş Kumburgaz Çocuk Eğitim Merkezi’nde 6 derslik ve 120 öğrenci kapasitesiyle şu anda eğitime devam ediyor. Tüm sınıflarımızda çağın gerekliliklerine uygun donanım mevcut. Akıllı tahtalarla eğitim görüyor çocuklarımız. Ayrıca öğrencilerimizin güvenli giriş-çıkışları için akıllı kart sistemleri tüm kreşlerimizde mevcut. Böylece velilerimizin de içi gayet rahat. Eğitim programımız sabah 08.00’de başlıyor, 17.30’a kadar devam ediyor. Çalışan ailelerimize de tam destek sağlamak için tam güne yayılmış bir eğitim programı uyguluyoruz. Eğitim programımızı İngilizce, drama, psikolojik danışma ve rehberlik, modern dans gibi branşlarla destekliyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı beslenmeleri için sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi öğünü gibi 3 öğünle sağlıklı bir beslenme hizmeti sunuyoruz. Ayrıca her okulumuzda revir mevcut ve hemşiremiz de hizmet vermekte tüm kreşlerimizde.”

Törende konuşan Ömer Ateş’in oğlu Atilla Ateş, bir eğitim kurumu yaptırarak babalarının adını yaşatmayı hedeflediklerini belirterek Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkür etti.