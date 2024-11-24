Büyükçekmece Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Öğretmenler Günü Balosu, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Baloya Büyükçekmece’de görev yapan binlerce öğretmenin yanı sıra emekli öğretmenler de katılım sağladı.

En genç ve en kıdemli öğretmenlere plaket verildi

Büyükçekmece Belediyesi’nce her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirilen Öğretmenler Günü Balosu bu yılda binlerce öğretmeni buluşturdu. Baloya katılan öğretmenleri kapıda karşılayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, davete katılımları için teşekkür etti. Murat Mermer’in sahne aldığı geceye eşleri ile birlikte katılan öğretmenler hem eğlendi, hem de birbirleriyle tanışıp, kaynaşma fırsatı buldu. Büyükçekmece’de görev yapan en genç öğretmen Şevval Karabıyık ve en kıdemli öğretmenler Yılmaz Kurt ve Mustafa Furuncu’ya Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

“Öğretmenler Cumhuriyetin ışığıdır”

Görevleri başında şehit olan öğretmenlerin de anıldığı gecede Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, toplumların geleceğinin öğretmenler eliyle şekillendiğini belirterek; “Büyükçekmece Belediyesi Geleneksel Öğretmenler Günü Balosu’ndayız. 5 binden fazla öğretmenimizi eşleriyle beraber ağırlıyoruz. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar Cumhuriyete ışık olmuş, bizleri büyütmüş ve ebediyete intikal etmiş ne kadar öğretmenimiz varsa hepsini şükranla, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. Görevleri başındaki öğretmenlerimize de başarılar diliyoruz. Çünkü onlar demokrasinin bekçisidir. Onlar Cumhuriyetin ışığıdır. Onlar bu ülkenin kalkınması için en güçlü mühendislerdir. Çünkü gelecek nesilleri öğretmenler şekillendirecektir. Bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun’’ diye konuştu.

Murat Mermer’in şarkıları eşliğinde gönüllerince eğlenen öğretmenler zaman zaman ellerindeki Türk bayrakları ile şarkılara eşlik ettiler.