Büyükçekmece’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Büyükçekmece Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Engelsiz Büyükçekmece İçin” etkinliğinde, Büyükçekmece Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü’nün renkli dans gösterileri ve Türk Halk Müziği sanatçısı Huri Sapan ile Kadir Batuhan Çakır’ın eşsiz müzik dinletisiyle unutulmaz bir gece yaşandı.

‘’Engelsiz bir Büyükçekmece’ye kavuşmuş olacağız’’

Etkinlikte konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erçağ, engelleri ortadan kaldırarak, çocukların yolunun açılması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: “3 Aralık aslında bir Engelliler Günü olarak gözükse de bu bir farkındalık günü. Biz bu farkındalık noktasında neler yapıyoruz, neler yapmamız gerekir, bireysel olarak neler yapmamız gerekir, kamu olarak, belediye olarak neler yapmamız gerekir tekrar hatırlayıp, birbirimize eksikliklerimizden bahsedip bunlar üzerine kafa yormamız gereken bir dönemdeyiz. Bedriye Hanıma yıllardır vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bedriye Hocamın da dediği gibi engelli dememek lazım. Engelleri kaldırıyor olmak lazım. Bizler, ben, siz birer engelli adayı olarak elimizden geleni yapıp aslında bu çocuklarımıza değer kattığımızda, onların yolunu açtığımızda neler yapabildiğini hep birlikte gözlemleyebiliyoruz. Muhteşem resimler yapmışlar. Gerçekten sanat eserleri ortaya koymuşlar. Arka tarafa geçtiğimizde el işleri ve sanatla alakalı bir sürü çalışmalar var. Aileler destek olmuş. Bizler de belediye başkanımızın bize kattığı vizyon gereği tüm müdürlüklerimiz olarak bu noktada bu farkındalığı geliştirme çabası içerisindeyiz. Tüm müdürlüklerimiz aslında ne yapabiliriz diye tartışıyoruz. Eğitim hepimizin konusu. Bizler bu farkındalığı önce kendimizden başlayarak, ufak detayları bir araya getirerek çözebileceğimizi düşünüyorum. Bu noktada hep birlikte sizlerden ricamız sorunlarınızı bizlere ileterek, biz de bu duyarlılıkla bunları çözme noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu bilince ulaştıktan sonra engelli-engelsiz ayrımı ortadan kalkmış olacak. Engelsiz bir Büyükçekmece’ye kavuşmuş olacağız.’’

‘’Sanat hayatımın son ayağını burada engelli çocuklarımızla yaptım’’

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi’nde engelli çocuklarla birlikte sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Huri Sapan, çok mutlu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: ‘’Sanat hayatım tam 55 sene. Bir ayağını bu akşam burada yaptım engelli çocuklarımızla. Çok mutluyum. Onları gördüm çok üzüldüm. Allah sağlık versin bütün annelerin çocuklarına. Herkese Allah sağlık versin. Kimseyi, hiçbir anneyi evladıyla sınamasın. Pazar günü de 55 seneyi noktalıyorum. 80 yaşındayım, bitiriyorum.’’

Engelli çocukların dans gösterileri unutulmaz anlar yaşattı

Büyükçekmece Belediyesi’nin engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlediği anlamlı etkinlikte, engelli çocuklarla birlikte sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Huri Sapan ve Kadir Batuhan Çakır’ın eşsiz müzik dinletisi izleyenlerden büyük beğeni topladı. Büyükçekmece Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü’nün muhteşem dans gösterileri izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken, enerjik ve uyumlu danslarıyla engelli bireylerin sanatsal ve kültürel alanda ne kadar yetenekli olabileceklerini bir kez daha gözler önüne serdiler. Etkinlik finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Türk Halk Müziği sanatçısı Huri Sapan ve Kadir Batuhan Çakır’a Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erçağ tarafından çiçek takdim edildi.