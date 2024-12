Hizmet belediyeciliğinin yanı sıra gönül belediyeciliğinde de ön sıralara adını yazdıran İnegöl Belediyesi’nin özel personelleri Can Ahmet Haymana ve Eser Atik hem kurum personelleri hem kuruma gelen vatandaşların neşe kaynağı oldu. İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde aldığı 5 yıllık eğitim sonrası kurumda +1 Başkan unvanıyla çalışmaya başlayan down sendromlu Can Ahmet Haymana ile güvenlik amiri olarak görev yapan engelli birey Eser Atik, çalışkanlıklarıyla da örnek oluyor. Tüm personeller gibi sabah iş başı yapıp gün boyu çalışan iki engelli birey, kurum personellerinin yanı sıra yaptıkları yönlendirmelerle vatandaşlara da yardımcı oluyor. Farklı pozisyonlarda görev alsalar da boş vakitleri ve molalarını birlikte geçiren iki arkadaş, samimi ve neşeli halleriyle de İnegöl Belediyesi’nde yüzleri güldürüyor.

ENGELLİ BİREYLER ENGELSİZ SOSYAL YAŞAM MERKEZİYLE HAYATA BAĞLANIYOR

Can Ahmet Haymana ve Eser Atikle ilgili konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, her iki personelin de kurumun vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Başkan Taban, “Belediyemizin Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi var. Burada ailelerimiz evlatlarını bizlere emanet edip günlük rutin işlerini yapıyorlar. Bu sürede biz de oradaki eğitimcilerimizle engelli bireylerin gelişimine katkı sağlıyoruz. Okuma yazma, matematik, spor, müzik, toplum hayatına uyum sağlama ve el becerileri gibi farklı alanlarda eğitimlerimiz var. Hatta burada KPSS’ye hazırladığımız, sınavı kazanıp atanan engelli öğrencilerimiz oldu. Can Ahmet Haymana ve Eser Atik ile ilgili de bu noktada belediyede birlikte çalışalım düşüncesi doğdu” dedi.

“BİZİM DE ONLARDAN ÖĞRENDİĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR”

İki engelli personelin görevleri hakkında da bilgi veren Taban, “Can Ahmet bizim için çok kıymetli. Geldiği günden bu yana da çok katkısı oldu. Sosyal gücü yüksek bir arkadaşımız. Down sendromlu olduğu için biliyorsunuz down sendromu +1 kromozom demek. Can Ahmet’i de +1 Başkan olarak görevlendirdik. Eser de güvenlik amirimiz. İlk geldiğinde çok konuşkan bir insan değildi. Zamanla açıldı ve artık daha iyi. Bizim de onlardan öğrendiğimiz çok şeyler var. Onlar da kendilerini sürekli geliştiriyorlar. Ailelerinin de bu noktada çok mutlu olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

İNEGÖL BELEDİYESİ 26 ENGELLİ PERSONELE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Başkan Taban, İnegöl Belediyesi’nin Can Ahmet ve Eser haricinde 26 engelli personeli istihdam ettiğini de ifade ederek, “Bizler hizmet belediyeciliği ile birlikte gönül belediyeciliğini de sürdüren bir anlayışa sahibiz. Şehrimize ve vatandaşlarımıza fayda sağlayacak şekilde 26 engelli personelimizi istihdam ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum” dedi.

GÖRME ENGELLİ HAFIZA TEBRİK ZİYARETİ

Öte yandan, Başkan Taban görme engelli hafızlık eğitimini 1 buçuk yıl gibi kısa bir sürede tamamlayan Medine Mevlütoğlu isimli genci evinde ailesiyle birlikte ziyaret etti. Başkan Taban, görme engelli Medine’yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.