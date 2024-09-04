İstanbul Büyükçekmece Belediyesi tarafından başlatılan yeni proje ile belediye barınaklarındaki sahipsiz sokak köpekler ilçede faaliyet gösteren işyerleri tarafından sahiplenildi. İlk kez sahiplendirilen 2 kangal köpeği Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından şantiye yetkilisine teslim edildi.

Sokaklarda terk edilen ve başıboş halde dolaşan sokak hayvanları Büyükçekmece Belediyesi tarafından başlatılan proje ile, yeni sahiplerine kavuşmaya başladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün koordinesinde kurulan bilim kurulu projesiyle barınaklarda bulunan ağırlıklı köpekler ve kediler, ilçede faaliyet gösteren, şantiye sahası, fabrikalar ve işyerlerinde sahiplendirilmeye başlandı.

İlk olarak barınaktaki kangal cinsi 2 köpek Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir şantiyeye teslim edildi. Üzerlerinde takip için çip bulunan köpeklerin veteriner ekipleri tarafından düzenli kontrol edileceği de öğrenilirken teslimi Başkan Akgün yaptı.

“Bilim insanlarının verdiği raporlar çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Büyükçekmece’de başlatılan yeni proje hakkında konuşan Başkan Akgün, “ Yeni düzenlenmeler ile sokaktaki hayvanların azaltılması hedefimizdir. Bunların en iyi şekilde bakılması, sokak arkadaşlarımızın en iyi şekilde ağırlanması da insani görevimizdir. Biz Büyükçekmece’de arkadaşlarımızla ile almış olduğumuz karar ile oturduk ne yapacağımızı kararlaştırdık. İstanbul 3’üncü bölge belediye başkanları arkadaşlarımız ile bilim heyeti kurduk. Bu kurulun üyeleri de yine sokak hayvanları ile uğraşan veterinerlerimiz ve diğer bilim insanlarından oluşacak. Bilim insanlarının verdiği raporlar çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bulmuş olduğumuz bu sistemle Büyükçekmece’de ne kadar şantiye varsa sokak hayvanlarımız kedilerimiz köpeklerimiz yeni ailelerine kavuşacaklar. Belediye sitesine girip sokak hayvanları bölümünden vatandaşlarımızın istediği hayvanları sahiplendireceğiz. Ara ara bu hayvanların da takibi yapılacak. Üstünde çip var hayvanların takibi de yapılacak. Örneğin 5 sene sonra bu şantiye kapandı. O bize diyecek ki biz şantiyeyi kapattık köpekleri gelip alın bizlerde gelip alacağız. Sadece şantiye değil Büyükçekmece’de ne kadar iş yeri varsa bakkallar manavlar hariç ne kadar atölye fabrika varsa her birisine 3-5 köpek kedi vereceğiz. Mesela burayla görüştük 2 tane istiyoruz dediler. Getirdik” dedi.

Köpekleri teslim alan şantiye şefi, “Hem şantiyenin korunması hem buradaki işçi arkadaşların güvenliği ile ilgili iyi olacak. Huzurlu bir ortam olacak. Dolayısı ile çift taraflı mutlu bir ortam olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.