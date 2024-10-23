Güzide Gençlik Merkezi’ndeki gençlere tatlı ikramında bulunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni eğitim döneminde zihin açıklığı ve başarılar diledi.

Eski adliye binasının tam donanımlı bir eğitim merkezine dönüştürülmesi ile birlikte Gebzeli gençlerin yeni gözdesi olan Güzide Gençlik Merkezi ayrıca; Kocaeli’nin ilk genişletilmiş gerçeklik (XR) laboratuvarına sahip teknolojik altyapısıyla da öne çıkıyor. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminin hızlı başladığı Güzide Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sınıfları ve atölyeleri tek tek dolaşarak öğrencilerle ve eğitmenlerle sohbet etti.

Gençlere tatlı ikramında bulunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni eğitim döneminde zihin açıklığı ve başarılar diledi. Öğrencilerle sohbet eden ve onların isteklerini dinleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kıymetli gençler, Güzide Gençlik Merkezimizi sizin için düşündük, tasarladık, hizmetinize açtık. Yaptığımız tüm işleri, sizlere daha iyi imkanlar sağlamak amacıyla yaptık, yapıyoruz. Sizin için çalışmaya, sizin için düşünmeye, sizin için üretmeye devam edeceğiz. Rabbim, ayağınıza taş değdirmesin” ifadesini kullandı.

Güzide Gençlik Merkezi’nde derslerin yanı sıra; sesli kitap atölyesi, çok amaçlı eğitim salonları, psikolog, aile danışmanı, istihdam ofisi, diyetisyen hizmetlerinin yanı sıra 3D yazıcı, robotik kodlama atölyesi, uçuş simülatörü, Playstation 5, sanal gerçeklik oyun alanları, game center, müzik stüdyosu, yazılım atölyesi, araba simülatörü, geleneksel masa oyunları, lazer-tag, bilardo- langırt- masa tenisi eğitimleri de veriliyor.