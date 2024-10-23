İl Emniyet Müdürlüğü, bugün 08.30 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. Açıklamada, "23 Ekim 2024 Çarşamba günü 08.30-13.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Garanti Bankası önünden başlayarak FSM Bulvarı, Kanuni Caddesi, Emniyet Caddesi güzergahlarından Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde son bulacak Nilüfer Belediyesi Okullar arası Cumhuriyet Koşusu düzenleneceğinden; Etkinlik öncesi ve sırasında FSM Bulvarı Cami kavşağından Esentepe Kavşağı istikametinde Tuna Kavşağına kadar araç trafiğine kapatılacak olup, koşu etkinliği güzergahında bulunan Kanuni Caddesi, Emniyet Caddesi ve buralara bağlanan sokaklar, Eğitim Caddesi Nilüfer Belediyesine kadar olan yollar ve sokaklar araç trafiğine 09.30 itibariyle kapatılacaktır. Bahse konu güzergahı kullanan araç sürücülerinin alternatif güzergah olan Sanayi Caddesi, İzmir Yolu Caddesi ve Ata Bulvarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir." denildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ