Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipleri ivedilikle deprem bölgesine intikal etti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin hemen ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ilgili tüm birimleri deprem bölgesine sevk edildi. Hızlıca bölgeye ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde koordine etti. Büyükşehir Belediyesi olarak depremzede vatandaşları asla yalnız bırakmadıklarını söyleyen Akın, "Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesindeyiz. Hemşehrilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Tüm birimlerimizle deprem bölgesinde teyakkuz halindeyiz. Yaralarımızı birlikte saracağız. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin deprem sonrası bölgede yaptığı tarama çalışmalarında yıkılan binalarda herhangi bir mahsur kalma olayının yaşanmadığı tespit edildi. İtfaiye ve BASKİ’ye 700 ihbar ulaştı. Yapılan ihbarlara anında müdahale edildi. Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde bulunan toplam 155 mahalle muhtarı arandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde Sındırgı’da 75 ve Bigadiç’te 80 mahalle de durum tespit çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehirden battaniye, yağmurluk, çadır desteği

Depremzede vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bölgeye gıda ve su gönderildi. Deprem anından itibaren OnOn Kafe Sındırgı Şubesi kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. 1 Kent Lokantası tırı, 1 çay servis aracı hızlı bir şekilde deprem bölgesine sevk edildi. Büyükşehir tarafından vatandaşlara sıcak yemek, çay kahve hizmeti sunulmaya devam ediyor. 7 bin 200 kişiye sıcak çorba, bin 150 kişiye simit ve poğaça ikram edildi. 2 bin 800 yağmurluk, 2 bin battaniye dağıtılarak 15 tente çadır kurulumu yapıldı. Vatandaşlar tarafından Çağrı Merkezine gelen talepler anında değerlendirilirken Yakın Çözüm ekipleri depremzedelerin taleplerini ilgililere iletti.

Kapanan yollar açıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 ambulans ve 15 sağlık personeli deprem bölgesine gönderildi. Tüm mahalle muhtarları tek tek ziyaret edilerek talepleri alındı. Büyükşehir ekipleri tarafından yol temizliği, enkaz kaldırma, moloz temizliği ve transferi, konteyner kentlerin kurulumu için zemin ve çevre düzenleme hizmetleri verilirken iki kırsal mahalle yolunda meydana gelen heyelan sonucu kapanan yollar, ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı. BASKİ ekipleri geçici barınma alanlarında içme ve atık su altyapılarının tamamlanması için saha çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde bulunan meskenlerde hasar tespit çalışmalarına 5 araç ve 10 teknik personelle katkı sağlıyor. Depremin ilk anından itibaren bölgede 107 araç, 242 personel ile çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, depremzede vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor.