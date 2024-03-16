Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ‘İftara 5 Kala’ projesi ile yoğun geçiş bölgelerinde evlerine iftara yetişemeyen vatandaşlara veya iftar saatinde çalışanlara iftarlık ikramında bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi saha ekipleri, Ramazan ayının ilk gününden itibaren iftara yetişemeyen vatandaşların yardımına koşuyor. ‘İftara 5 Kala’ projesiyle birlik, beraberlik ve kardeşliğin getirdiği paylaşma sorumluluğunu pekiştiren ekipler, her gün Ulucami Mimar Sinan Metro İstasyonu, Acemler Metro İstasyonu Organize Sanayi Metro İstasyonu, Üniversite Metro İstasyonu, Şehir Hastanesi Acil önü, Çekirge SGK önü, Dörtçelik Çocuk Hastanesi önü ve Şevket Yılmaz Hastanesi’nde bardak çorba, hurma, su ve roll ekmekten oluşan iftariyelik paketi dağıtıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş iftara 5 kala ve her zaman halkın yanında olduğu ifade ederek, ‘’Ramazan’ın tüm bereketini ve güzelliğini vatandaşlarımızla beraber yaşamaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz, Ramazan’ın ilk gününden itibaren oruçlarını açmak için evine yetişemeyen hemşehrilerimize iftariyelik ikramında bulunuyor. Bu organizasyonlara katılarak da onların yanında olduğumuzu ifade etmeye çalışıyoruz. Ben bu vesileyle herkese hayırlı Ramazan’lar diliyorum ve şimdiden herkesin bayramı tebrik ediyorum” dedi.