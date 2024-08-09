Sakarya Büyükşehir Belediyesi 16 ilçede sürdürdüğü drenaj ve sulama kanalları temizliği ile vatandaşların ürün hasat ederek geçimini sağladığı tarım arazilerini muhtemel taşkın riskinden koruyor ve toprağın en verimli seviyede kalmasını sağlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi her yıl düzeli olarak gerçekleştirdiği drenaj kanallarının bakım ve onarım çalışmalarıyla tarım arazilerine değer katıyor. Tarımda verimliliği artırmak, yerleşim yerleri ve tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak amacıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını, 16 ilçede belirlenen program dahilinde devam ediyor. Yılın belirli dönemlerinde etkili olan ani ve şiddetli yağışlar, kırsal bölgelerde sık sık taşkınlara neden olabiliyor. Büyükşehir ekipleri de her yıl emek verilen ekinlerin hasat edilmesiyle geçimini sağlayan çiftçinin tarımsal değerini korumak için büyük bir hassasiyetle çalışıyor. İşlevini kaybeden drenaj ve sulama kanalları, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince temizleniyor. Çiftçiler tarafından üretim sürecinde sulama suyu kaynağı olarak kullanılan drenajların temizlenmesiyle tarımsal alanlarda taşkın ve selin önüne geçiliyor. Ekipler son olarak Akyazı’nın Yenidoğan ve Türkorman mahallelerinde, Hendek’in Paşaköy ile Serdivan’ın Yukarıdereköy mahallelerinde çalışmalarını gerçekleştirdi.