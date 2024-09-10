Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ Genel Müdürlüğü, tarımsal sulamayı desteklemek amacıyla yaklaşık 5 bin dekar alanda bulunan 150 bin zeytin ağacına su sağlayabilmek için tarımsal sulama hattı çekti. Bu sayede zeytinlikleri suya kavuşan üreticiler, yıllık 100-150 milyon TL gelir artışı yapmayı hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ Genel Müdürlüğü, tarımsal sulamayı desteklemek amacıyla çiftçilere su kaynakları oluşturuyor. Bu amaçla, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Erdek 1 Göleti’ne ilave pompa hattı yapılarak sulama imkânı olmayan bin 800 metre mesafedeki zeytinliklere tarımsal sulama ulaştırıldı. Aynı zamanda 100 metre yukarıya su iletimi sağlama çalışmalarına da başlanacak olan bölgede; yaklaşık olarak 5 bin dekar alanda bulunan 150 bin zeytin ağacına su sağlanacak. Bölgede bulunan 500 çiftçiye, yıllık 100 Milyon lira gelir artışı sağlanmasını hedefleyen BASKİ; sulama imkânlarının yetersizliğinden kaynaklı ağaç başına düşen verimin 7-8 kilogram olduğu zeytinlik arazilerinde, yapılan sulama desteği sonrası verimin 20-25 kilograma kadar çıkmasını amaçlıyor.

Zeytincilerin maliyeti azalacak

2016 yılında tarımsal sulama amacıyla yapılan fakat zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgenin 100-150 metre kadar altına yapıldığı için zeytinliklerin sudan yararlanamadığı gölet, BASKİ ekiplerinin çektiği hatla birlikte zeytinliklere direkt olarak ulaşabilecek. Öncesinde zeytinliklerini sulamak için traktörlerle, tankerlerle su çekmek zorunda kalarak fazladan maliyet altına giren zeytinciler artık bu maliyetlere bütçe ayırmak zorunda kalmayacak.

Yılda 2-3 kez sulamak yapılabilecek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile görüştüklerini ifade eden Marmara Birlik Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol “Başkanımız, projemize ilgi gösterdi. BASKİ ile beraber bu projeyi geliştirdik. Projemizin amacı; göletin bulunduğu 33 rakımdan 1600-1700 metre yükseğe 150 rakıma çıkararak 150 bin zeytin ağacımızın yılda 2-3 sefer sulanmasına yardımcı olmak. Bilindiği üzere bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kuraklık hâkim. Özellikle büyük çiftçilerimiz bu projeyle birlikte çiftliklerine büyük havuzlar yaptırıp damla sulamaya geçmek zorundalar. Yapabildikleri kadar damla sulamaya ve ağaçtan ağaca sulamaya geçmek zorundalar” dedi.

Gelir artışı olacak

Bölgedeki ağaçların üretim kapasitesinin 7-8 kilogram olduğunu ve şartlar uygun olmazsa zeytinlerin yağlık olarak kullanıldığını söyleyen Abdullah Şenol “Geçen sene ortalama sofralık fiyatımız 70 lira iken yağlık zeytin fiyatımız 30-35 liraydı. Böylece kilogram başı 40-50 lira kaybımız oluyor. Bu proje ile yıllık zeytin sulama kapasitemiz artacağı için 100-150 milyon lira civarında gelir artışı sağlayacak. Dolayısıyla bu projemiz çok önemli. Bu projenin gerçekleşmesi için yardımcı olan, olur veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın’a, Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun’a gösterdikleri hassasiyet ve titizlik nedeniyle çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.