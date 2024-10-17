Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Zindan Kapı Müzesi’nde gerçekleştirilen Bursa Turizm Platformu toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni dönemde Bursa’da yerele faydalı, çevreye saygılı, Bursa’yı ve Bursalıyı önceleyen sürdürülebilir bir turizm anlayışı için harekete geçtiklerini belirtti.

Belediyelerin kentlerdeki turizmin gelişmesinde üstlenmesi gereken rollere değinen Bozbey, sektörün ana aktör olduğu alanlarda kolaylaştırıcı; sektörün üstlenmekte kârlılık kaygısıyla geri durduğu alanlarda öncü; şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini, yerel halkın menfaatini ve şehrin imajını ilgilendiren konularda ise ana aktör olarak hareket edeceklerini ifade etti.

Sürdürülebilir Turizm Koordinasyon Merkezi kuruluyor

Turizm için büyük bir potansiyele sahip olan Bursa’nın, dünya turizm haritasında hak ettiği yeri alabilmesi ve bu turizm gelişiminden öncelikle Bursalının faydalanabilmesi için çalışmalara tüm hızla devam ettiklerini belirten Bozbey, bu yolculukta pusulalarının sürdürülebilirlik olduğunu vurguladı. Bu amaçla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Turizm Koordinasyon Merkezini hayata geçirdiklerini, turizm sektöründe yönetişimin en güzel örneklerinden biri olan Turizm Platformu’nda açıklamaktan mutluluk duyduğunu belirten Mustafa Bozbey, pek yakında turizm faaliyetinin her seviyedeki aktörlerle yapılacak toplantılarla en üst düzeyde katılımcılığın sağlanacağının müjdesini verdi.

2025 senesinin başında hayata geçirilmesi beklenen merkez, dünyada geçerli Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi prensipleri çerçevesinde, uzman kadrosu ile uluslararası ağlarla kuracağı ilişkilerle Bursa’yı dünya turizm haritasında ayrıcalıklı bir yere koyma hedefinde öncülük görevini üstleniyor.

Bir sonraki adım Sürdürülebilir Kongre Turizmi Bürosu

Bursa’nın Uludağ’ıyla, Oylat’ıyla kongre turizmi için son derece uygun bir destinasyon olduğunu vurgulayan Bozbey, bu turizm türünde Bursa’nın Türkiye’deki ve yakın coğrafyadaki rakiplerinden farklılaşmak suretiyle rekabet avantajı kazanması gerekliliğine dikkat çekti. Bu farklılaşmanın anahtarının sürdürülebilirlik konusunda uluslararası tescil alabilmekten geçtiğini belirten Başkan Bozbey, “Dünyada artık tüm uluslararası şirketlerin sürdürülebilirlik politikaları var. Büyük etkinlikler, konferanslar aktiviteleri sonrası karbon ayak izlerinden geri dönüşüm politikalarına kadar ayrıntılı olarak paydaşlarına, hissedarlarına, sektör temsilcilerine ve hatta bazı durumlarda hükûmetlerine hesap veriyorlar. Bizim Bursa’yı konumlandıracağımız niş pozisyon; bu ihtiyacı karşılayacak, etkinlik düzenleyicilerinin çevresel etki karnelerine zahmetsizce artı olarak ekleyebilecekleri etkinlikleri sağlayacak bir kongre turizmi destinasyonu pozisyonu olmalı” dedi.

Kaynak: bülten