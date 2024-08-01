Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin klasikleşmiş organizasyonlarından biri haline gelen Olgunlar Turnuvası’na ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta başlayan ve şehrin klasikleşmiş organizasyonlarından biri haline gelen Sakarya Olgunlar Turnuvası’na ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Sporseverlerin yoğun ilgiyle takip ettiği organizasyon için 2 ve 3 Ağustos’ta saat 20.00’da Demokrasi Meydanı’ndan otobüsler kaldırılacak. Araçlar, meydandan Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’ne hareket edecek. Geri dönüş seferi ise saat 00.00’da yapılacak.