Çalı Köy Filmleri Festivali'nin bu yıl 7.'si düzenlendi. Türkiye'nin ilk kamplı film festivali olma özelliği taşıyan bu etkinlik, doğa içinde üç gün boyunca gerçekleşti. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Festival, Nilüfer Belediyesi ile Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliğiyle Çalı Futbol Sahası’nda organize edildi ve sinemaseverleri bir araya getirdi. Festival, Nilüfer Oda Orkestrası'nın "Film Müzikleri" konseriyle başladı ve unutulmaz film müzikleri dinleyicilere sunuldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, konserde yaptığı konuşmada, ekonomik kriz ve aşırı sıcakların zorladığı günlerde doğanın içinde sanatla buluşmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye'nin ilk köy filmi olan Muhsin Ertuğrul'un "Aysel; Bataklı Damın Kızı" isimli eserinin Çalı Mahallesi'nde çekildiğini hatırlattı ve bu festivalle köy filmlerini seyircilerle buluşturmanın güzel bir fırsat olduğunu belirtti.

Festival boyunca, toplamda altı köy filmi gösterime sunuldu ve çeşitli konserler, söyleşiler, atölye çalışmaları ve kısa film yarışması gibi etkinlikler düzenlendi. Ayrıca, Türkiye'nin ilk kamplı film festivali olması nedeniyle yoga ve doğa yürüyüşü gibi organizasyonlar da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından yönetmenliğini Erden Kıral'ın yaptığı "Bereketli Topraklar Üzerinde" adlı film gösterildi ve daha sonra İrem Afşin moderatörlüğünde, ünlü sinema, dizi ve tiyatro sanatçısı Nur Sürer'in "Yarım Yüzyıla Yaklaşan Sinema Tanıklığı" başlıklı söyleşisi gerçekleştirildi. Sürer, Çalı'yı çok beğendiğini ve Nilüfer Belediyesi'nin sanata olan katkılarından dolayı teşekkür etti.

Festivalde keyifle izlenen bir diğer film ise yönetmenliğini Martin McDonagh'un yaptığı "The Banshees of Inisherin" oldu.

Bu etkinliklerle dolu festival, sinema ve sanatseverleri bir araya getirerek keyifli ve unutulmaz bir deneyim yaşattı.