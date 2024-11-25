Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları öğretmenleri, Adana, Sivas, Bursa, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen Öğretmenler Günü kutlamalarında bir araya geldi. Etkinliğe Çalıkuşu dizisinin Feride karakteri ile hafızalara kazınan Aydan Şener de onur konuğu olarak katıldı.

MBA Okulları, Öğretmenler Günü dolayısıyla Adana, Sivas, Bursa, Ankara ve İstanbul’daki okullarında program düzenledi. Medicana Sağlık Grubu yöneticileri, MBA Okulları Bilim Kurulu üyeleri ve ünlü oyuncu Aydan Şener’in de katıldığı etkinliklerde öğretmenler ve çalışanlar doyasıya eğlendi. Konuşmasında “Eğitim ve sağlık en yüce iki meslek” diyen Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, “Bugün bir arada olmanın getirdiği ilhamla bir kez daha hatırlamalıyız: Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi, ‘Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı ve yüksek bir toplum halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.’ Sizler, birer lider olarak öğrencilerinizin zihinlerinde bilimin ışığını yakıyor, onlara özgüvenle dünyaya bakmayı öğretiyorsunuz. Yalnızca akademik başarıya odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda doğaya, insanlığa, tüm canlılara ve milli değerlere önem veren vicdanlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor, daha iyi bir dünyaya rehberlik ediyorsunuz. Böylesine anlamlı bir günde başta siz saygıdeğer öğretmenlerimiz olmak üzere CEO’muz Ayfer Batı’ya, tüm yöneticilerimize, emeği geçen tüm çalışanlarımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun” dedi.

“Bizleri geleceğe taşıyan öğretmenlerimizin emeklerini ve fedakârlıklarını kutladığımız çok anlamlı bir gün” diyerek konuşmasında günün anlam ve önemine vurgu yapan Aydan Şener ise, “Reşat Nuri Güntekin’in eseri Çalıkuşu’nda öğretmenlerin sabrını, emeğini, özverisini ve idealistliklerini yüreğimize dokunan bir şekilde anlatan Feride’yi canlandırmıştım. Bu müstesna günün akşamında siz değerli öğretmenlerimizle bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizleri sevgimle selamlıyorum” diyerek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Kutlamalarda Retrobüs katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı. EU Sahne Sanatları Tango ve Halk Oyunları ekibi de performansı ile geceye renk kattı.