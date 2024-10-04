Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde durdurdukları motosikletin Zeytinburnu’ndan çalındığını belirledi. GBT sorgulamasında, Berkay C. U. (23) hakkında 18 suç kaydı, Özgür A. (23) hakkında ise 2 suç kaydı tespit edildi. Şahısların üzerlerinde 2 silah, 2 maske ve çok sayıda mermi bulundu. İfadelerinde bir işyerini kurşunlamak için hareket ettiklerini kabul ettiler. Gözaltına alınan iki kişi, işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA