Özel, “Cumhuriyet Halk Partililerin tamamını memnun edecek bir adayı belirleyip arkasında duracağımız güne kadar ilan ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz. Her biriniz yarın sabahtan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adaylarısınız,” dedi.

Esenyurt Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Özgür Özel’in yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Esenyurt Belediyesi tarafından hazırlanan bir video gösterimi yapıldı.

Konuşmasında, tartışmaların parti içindeki kaosa neden olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Özel, "Aday kim olacak?” tartışmalarına odaklanmanın dostça bir yaklaşım olmadığını belirtti. Özgür Özel, “Adayın kim olduğuna benim kadar sizler de karar vereceksiniz. Örgütümüzü hiçe sayarak bir adayı belirlemek mümkün değil. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayları sizlersiniz,” şeklinde konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de, yıllardır kötü yönetilen Esenyurt’un sorunlarına değinerek, “Bu kötü yönetimin bıraktığı sorunların üstesinden geleceğiz. Burada bir başarı hikayesi yazıyoruz. Esenyurt, 81 ilden insanın yaşadığı bir kültürler mozaiği,” dedi.

Törende, Özgür Özel’e kitap hediye eden Özer, protokol konuşmalarının ardından birçok siyasi parti başkanı ve yöneticisine, sivil toplum örgütü üyelerine Cumhuriyet Halk Partisi rozeti taktı.