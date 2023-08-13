Çaltıbozkırlı üreticiler, Büyükşehir’in dağıttığı ve toprakla buluşturdukları lavantaları bir kez daha hasat etmenin mutluluğunu yaşadı. Çaltıbozkır lavanta bahçelerinde gerçekleştirilen 5. Lavanta Hasat Şenliği ile üreticiler hasatlarını şenlik havasında gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Silifke’nin Çaltıbozkır Mahallesi’nde gerçekleştirilen şenliğe Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok Mersin Tarım İl Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zayim, Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatif Başkanı Hatice Gülcan Yüksel, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Lavanta bahçesinde hasat yapılmasıyla başlayan şenlik, bahçeden kesilen çiçeklerin distilasyon tesisinde lavanta yağına dönüştürülmesiyle devam etti. Gün boyu birbirinden renkli etkinliklerin gerçekleştirildiği şenlikte, Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası müzikleriyle katılımcıları eğlendirdi. Yerel Sanatçılar Remzi Kır ve Mehmet Partal'ın parçalarını seslendirdiği etkinlik, Aylin Dinçer konseri ile sona erdi.

Şahutoğlu: “Çaltıbozkır; Büyükşehir’in tarım projelerinin ne kadar doğru olduğunun en önemli göstergesidir”

Şenlikte konuşan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Çaltıbozkır’ın Büyükşehir’in özel önem gösterdiği bölgelerden biri olduğuna dikkat çekerek, “Çaltıbozkır; Büyükşehir’in yapmış olduğu tarım projelerinin aslında ne kadar doğru olduğunu, yani yasak savmaktan ziyade üretimden pazarlamaya kadarki kısmın hepsinde üreticinin ihtiyaçlarını karşılayacağı projeler üreterek onları desteklemeye devam etmiş olmamızın en önemli göstergesidir” dedi.

“Her yıl bir öncekinden daha iyi hale getirdiler”

5 bin fide ile yola çıktıkları üretim yolculuğunda 5. hasadı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şahutoğlu, “Üreticilerimiz geldiklerinde bizden talep ettikleri aslında Çaltıbozkır’da olmayan bir lavanta fidesiydi. Arkadaşlarımız buraya gelip iklim, hava, aynı zamanda topraklarla bu fidenin uyumlu olup olmayacağını araştırdılar ve sonrasında Çaltıbozkır’a destek vermeye karar verdik. 2. sene tekrardan vermiş oldukları emek karşılığında 5 bin fideyi toprakla buluşturdular. 3. sene tekrar fide desteği verdik ve gerçekten her yıl bir öncekinden daha iyi hale getirdiler. Böylelikle bizler de desteklemeye devam ettik” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir Belediyesi’nin kooperatif marketinde ürünleri pazarlama imkanı sağlayacağız”

Artan üretim miktarlarıyla beraber ürünün artık katma değerli hale gelmesini istediklerini söyleyen Şahutoğlu, ürünlerin işlenmesi noktasında da distilasyon ünitesi desteği verdiklerini ifade etti. Şahutoğlu, “Şu anda distilasyon ünitesi ile beraber sadece Çaltıbozkır Kooperatifi değil çevre mahalleler, çevre ilçeler ve en son duyduğum kadarıyla Konya Ermenek'ten de üreticiler buraya gelmeye başladılar. Çok güzel bir şekilde distilasyon ünitesi çalışıyor. Ürünler artık katma değerli hale geliyor. Bizler bunlarla da yetinmiyoruz. Tarımın en önemli olduğu nokta üretimden sonra gelen nokta pazarlama. Bizler de yine kooperatif ürünlerimizin değerlendirilmesi ve satış anlamında da pazarlama kanalları açıyoruz. Üreticiler, Sanal Kooperatif Ürünleri Pazarlama Platformu adı altında satışlarını gerçekleştirecekler. Aynı zamanda da Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kooperatif marketinde de elde etmiş oldukları ürünleri pazarlama imkanı sağlayacağız” dedi. Çaltıbozkır’da emek, özveri ve azim olduğunu, verdikleri desteğin karşılığını görmekten mutluluk duyduklarını vurgulayan Şahutoğlu, “Burada emeği geçen bu alanın hazırlanmasından ve etkinliklerin düzenlenmesine kadar geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aslaner: “Mersin’de ve bütün Türkiye'de birçok projeye örnek olacak”

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ise, “Burada olmaktan ve böyle değerli, anlamlı ve içi dolu bir programda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” dedi. Kooperatifleşme sürecinin çok önemli olduğunu ve kooperatifin bölgeye büyük bir değer kazandırdığını belirten Aslaner, “Projenin Mersin’de ve bütün Türkiye'de birçok projeye örnek olacağını düşünüyorum. Bu açıdan çok daha kıymetli” diyerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Özçalık: “Büyükşehir Belediyemiz bize daha fazla destek vermeye, ilgilenmeye başladı”

Çaltıbozkır Derneği Başkanı Mehmet Asıl Özçalık da, şenlikte derneğin kurulmasını ve kooperatifleşme sürecini anlattı. Bu süreçte ilk olarak tarımsal eğitim kursları açtıklarını aktaran Özçalık, “Bu kurslardan bir tanesi tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu idi. Bu esnada şu anda Kooperatif başkanımız olan Hatice Hanım köyümüzde lavanta yetiştiriciliği denememizi önerdi. Hep birlikte kabul ettik ve Büyükşehir Belediyemize müracaat ettik. Bize vermiş oldukları 5 bin adet fidenin tamamını bir tanesini zayi etmeden toprakla buluşturduk. Neticede gördük ki bir yıl sonra o yıl Büyükşehir Belediyemizin dağıtmış olduğu on binlerce fideden sadece Çaltıbozkır’daki 5 bin fide ayaktaydı ve bu alaka üzerine Büyükşehir Belediyemiz bize daha fazla destek vermeye, ilgilenmeye başladı” dedi.

“Çalışmalarımız daha da katlanarak devam edecek”

Lavanta dikiminden elde ettikleri çiçeklerin yağını çıkardıklarını ve satışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Özçalık, “Bunu katma değer ekleyerek satışlarını yaptık. Onların da satışlarını yaparak elde ettiğimiz gelirlerle üniversite kazanmış olan, liseye gitmekte olan fakir kız öğrencilerimize destek vermeye başladık. Dört dönemdir bu burs desteğimiz devam etmekte” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi’nin distilasyon tesisi sayesinde çok daha fazla ürünün yağını çıkarmaya başladıklarını anlatan Özçalık, “Bunları da şişeleyerek, markalayarak, ruhsatlandırarak satışlarını yapıyoruz. Böylece maddi destek sağlamış oluyoruz hem derneğimize hem kooperatifimizi. İleriki yıllarda bu çalışmalarımız daha da katlanarak devam edecek. Daha fazla ürün, daha fazla katma değerli ürün elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.