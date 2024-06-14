Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki onaylı randevu sistemine ilişkin süreç hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bilgi verirken hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, “Gelemeyecek kişilerin randevusunu iptal etmesi, randevu alamayanlara kapı açılması bizi rahatlattı. Onaylı randevu sistemi başladıktan sonra poliklinik kapasitemizi yüzde 50’nin üzerinde artırdık, bu bize randevuda talep bırakan hastaların yüzde 90’ını karşılama fırsatı verdi” dedi.

13 Mayıs’ta başlatılan onaylı randevu dönemi hastaların Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlardan MHRS veya "ALO 182" çağrı merkezinden aldıkları randevu için randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00’a kadar randevusuna onay vermesi ya da gelemeyeceğini sisteme bildirmesi gerekliliği getirmişti. Sistemin başlaması sonrası Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki sürece ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bilgi verirken hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam da uygulamanın detaylarını aktardı.

“Poliklinik kapasitemizi yüzde 50’nin üzerinde artırdık”

Onaylı randevu sisteminin önemli kazanımlar sağladığını belirten Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, “Gelemeyenlerin randevusunu iptal edecekse iptal etmesi, randevu alamayanlara kapı açılması bizi hastane olarak da hizmet sunucuları olarak da rahatlattı. Belli saatlerde yığılma olmaması gibi veya randevu talebinde olan hastaların randevuya ulaşmasının kolaylaşması gibi bir kazanım elde ettik. Bu uygulamadaki amaç randevudaki sadakat oranını arttırmaktır. 100 hastadan 90’ı randevusuna zamanında gelip muayenesini olup hizmetini alıp mutlu bir şekilde gidebiliyor. Var olan kapasiteyi randevu alıp doldurup gelmemek, hastanedeki kapasiteyi de kullanmamaya sebep oluyordu. Randevu alamayan hastalarımızın randevuya ulaşmasını engelliyordu. Aynı zamanda kapasite artırımı için de Bakanlığımız özel çalışmalar yapıyor. Hekim ihtiyacı olan hastanelere hekim desteği, cihaz desteği, fiziksel kapasite nasıl artırılabilir gibi çalışmalar Bakanlığımız koordinasyon kurulu kararıyla her hastanede Bakanımızın başkanlığında bireysel toplantılar yapılarak çalışması yapılıyor. Ciddi bir saha çalışması yapılıyor. Bu 2’nci basamak hastaneler için de yapılacak. İnşallah insanımız, hastalarımız da uyum sağladıktan sonra biz mümkün olduğunca randevulu hasta bakmak istiyoruz çünkü randevusuz hasta geldiği zaman hem hekim ve sağlık sistemi hem de hastalarımız zor durumda kalıyor. Onaylı randevu sistemi başladıktan sonra biz Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak poliklinik kapasitemizi yüzde 50’nin üzerinde artırdık, bu bize randevuda talep bırakan hastaların yüzde 90’ını karşılama fırsatı verdi” ifadelerini kullandı.

“İptal edenlerin yerine randevu alabiliyoruz”

Onaylı randevu sistemine ilişkin konuşan vatandaşlardan Tekin Gürgan, “Şu an daha güzel oldu iptal edenlerin yerine randevu alabiliyoruz. Bir insan 2 tane randevu alıyor, birine gidiyor birine gitmiyor veya hiçbirine gidemiyor. İptal de olmayınca ne oluyordu; diğer hastalar mağdur durumda kalıyor. Bu sistem bence iyi oldu” dedi.

“Bu süreç daha iyi oldu, daha önce randevu bulamıyorduk”

Bir süre öncesine kadar randevu bulmakta zorlandığını anlatan Ünay Ay, “Bu süreç daha iyi oldu, daha önce randevu bulamıyorduk. Randevu için bayağı bir sıkıntılar yaşıyorduk, gece saatlerinde bile randevu aradığım oluyordu. Şimdi en azından saat 20.00’dan sonra iptal olanlar olduğu için bunların yerine hemen randevu bulup ertesi gün bile hastaneye gidebiliyorum. Şu anda da dün aldım, bugün geldim. Şimdi ameliyat ve tetkiklerde olması da önemli çünkü insanlara ameliyat ya da tetkik günü veriliyor yine aynı randevuya olduğu gibi hastalar bundan da vazgeçebiliyor. Başka hastanelere gidiyorlar, diğer hastaların haklarını gasp etmiş oluyorlar. Bu sayede bunun da önüne geçilmiş olacak” diye konuştu.