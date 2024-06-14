E-ticaret platformu Hepsiburada’nın toplam satış hacmi yılın ilk çeyreğinde 2023’ün aynı çeyreğine kıyasla yüzde 138 artarak 35,2 milyar TL’ye ulaştı. Enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 42,5 artarak 36,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Nasdaq’ta işlem gören Hepsiburada, 2024 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. E-ticaret platformunun toplam satış hacmi 2024 yılının ilk çeyreğinde 35,2 milyar TL’ye ulaştı ve yüzde 120 oranındaki büyüme beklentisini aşarak bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 137,8 oranında büyüdü. Enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 42,5 artarak 36,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

E-ticaret platformundan ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

İlk çeyrekte 29,3 milyon sipariş

E-ticaret platformunun müşterilerinin Hepsiburada platformu üzerinden verdiği sipariş adedi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 22 artışla 29,3 milyona yükseldi. Mevcut aktif müşteri sayısı 12,1 milyona ulaşan e-ticaret platformunun son on iki ayda müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yüzde 30 artışla 7,5’ten 9,8’e yükseldi.

Aktif satıcı sayısı 102 bine yaklaştı

E-ticaret platformu, ‘Hepsiburada İş Ortağım’ programıyla satıcılarına ve KOBİ’lere kapsamlı imkânlar sağlamaya devam etti. Platform üzerinden satış yapan aktif satıcı sayısı 101,9 bine yükselirken platformda satılan ürün adedi ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artışla 248 milyon oldu.

FAVÖK yüzde 2.4 olarak gerçekleşti

E-ticaret platformunun karlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda, Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 289,4 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK’ün toplam satış hacmine oranı 1,2 puan artışla yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. Enflasyon muhasebesine göre ise bu oran yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

Müşteri sadakati ve memnuniyeti büyümeye devam ediyor

Türkiye’de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı olma özelliği taşıyan ‘Hepsiburada Premium’ 15 Mayıs itibarıyla 2,6 milyona ulaştı. Hepsiburada Premium kullanmaya başlayan müşterilerin Premiumlu olmadan önceki döneme kıyasla sipariş sıklığı ise 1,4 kata çıktı.

E-ticaret platformu, müşteri sadakatini ve deneyimini ölçmede kullanılan ve bağımsız araştırmalar sonucunda hesaplanan Net Tavsiye Skoru (NPS) performansına göre sektör liderliğini bu yıl da korumaya devam etti.

Siparişlerinin yüzde 82’si ertesi gün teslim edildi

Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren HepsiJet, 2024’ün ilk çeyreğinde satıcısı Hepsiburada olan siparişlerin yüzde 82’sini Türkiye’nin dört bir yanına ertesi gün teslim etti. E-ticaret platformu üzerinden satılan ürünlerin yüzde 68’i HepsiJet tarafından teslim edildi.

HepsiJet sadece Hepsiburada platformu üzerinden gerçekleştirilen siparişlerin teslimatını gerçekleştirmekle kalmayıp, farklı markaların da kargo taşımacılığını üstleniyor. E-ticaret platformu dışında kargo hizmeti verdiği şirket sayısı 2 bini aşan HepsiJet, Randevulu Teslimat, Ertesi Gün Teslimat ve Kapıdan Randevulu İade gibi hizmetleri sayesinde ilk çeyrekte 87 müşteri memnuniyeti puanı elde etti.

Dijital Cüzdan Hepsipay 15,7 milyon kullanıcıya ulaştı

E-ticaret platformunun dijital cüzdan ve tek tıkla ödeme çözümü sunan fintech şirketi Hepsipay 31 Mayıs 2024 itibarıyla 15,7 milyon kullanıcıya ulaştı. 2023 yılı itibarıyla Türkiye’deki e-ticaret oyuncularına da tek tıkla hızlı ve güvenli alışveriş hizmet sunmaya başlayan Hepsipay 28 perakende şirketinde ödeme ekranında yer aldı.

Ödeme ve vadelendirme çözümlerinde öncü

Yılın ilk çeyreğinde Hepsipay’in sunduğu ‘hemen al sonra öde’ uygulaması Hepsiburada limiti ve 36 aya varan taksitlerle alışveriş imkanı tanıyan anında alışveriş kredisi kullanılarak 1,1 milyon sipariş verildi. 2024 yılında ilk kez kullanıma sunulan HepsiFinans tüketici kredisi ile Mayıs sonu itibarıyla 280 milyon TL’nin üzerinde kredi verildi. Hepsiburada limiti, alışveriş kredisi ve genel ihtiyaç kredileri ile sağlanan toplam kredi hacmi, 31 Mart 2024 itibarıyla 8,1 milyar liraya ulaştı.

“Sunduğumuz uçtan uca çözümlerle e-ticareti büyütüyoruz”

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “2024 yılına beklentilerimizi aşan büyüme ve kârlılık rakamlarıyla güçlü bir giriş yaptık. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre toplam satış hacminde yüzde 137,8 büyüme ve FAVÖK’te devam eden bir iyileşme kaydettik. Bu tablo, sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejimizin sonucunda gerçekleşti.

Şirket olarak KOBİ’lerimizin dijitalleşme yolculukları boyunca doğan tüm ihtiyaçlarını karşılamak için sektörün en etkili, en verimli çözümlerini üretmeye devam ettik. B2B hizmetlerimizin daha fazla iş ortağımıza ulaştırılması için emin adımlarla ilerliyoruz. HepsiAd ile satıcılarımızın görünürlüklerini ve erişimlerini katlıyoruz. HepsiJet ile en son teknolojileri kullanarak kargoları hızlı ve sorunsuz şekilde teslim etmeye devam ediyoruz. Fintech alanında, müşterilerimizin güvendiği ödeme ve vadelendirme çözümlerini genişletmeye devam ettik.

2024 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında enflasyona göre düzeltilmemiş bazda yaklaşık yüzde 75 büyüme öngörüyoruz. Sıkı maliyet yönetiminin devam etmesiyle, 2024 yılının ikinci çeyreğinde FAVÖK’ün toplam satış hacmine oranının yüzde 1,8 ile yüzde 2,0 aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz.

E-ticaretin milli takımı olarak ülkemiz için çalışıyor, Türkiye’de e-ticareti büyütmeye devam ediyoruz. Takımımızın her bir oyuncusuna özverili emekleri için, müşterilerimize markamıza olan güvenleri için, iş ortaklarımıza işbirliği ve destekleri için teşekkür ediyorum.”