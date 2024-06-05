Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Süleymanpaşa’nın dört bir yanındaki toplam 127 camide temizlik çalışması başlattı.
Camilerin genel temizliği, camlarının silinmesi, tozlarının alınması, tuvalet ve şadırvanların temizliğinin yapılması çalışmalarını gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri ibadethaneleri hazır hale getirdi.
Kırsal Mahallelerden başlanan cami temizliği çalışması kapsamında camilerin büyük bir bölümünün temizlik işlemleri tamamlanırken bayram öncesi tüm camilerin temizliğinin tamamlanacağı ifade edildi.
Kaynak: iha